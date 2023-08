Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Toyota C-HR – problemen, uitvoeringen en prijzen

De Toyota C-HR verpakt degelijke techniek in een verrassende vorm. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

Minder voorspelbaarheid en meer rijplezier’ luidt het nieuwe motto van Toyota. De C-HR van 2016 is één van de eerste modellen die volgens deze filosofie is ontwikkeld. Op de occasionmarkt is de lifestyle cross-over een opvallende en opvallend betrouwbare auto, die zo goed is dat je hem bijna met gesloten ogen kunt kopen.

Carrosserie Toyota C-HR

Veilige voorspelbaarheid maakt bij de C-HR, modelcode _X1_, plaats voor verfrissende vernieuwing. De opvallende vormgeving sluit naadloos aan bij de modelnaam ‘Coupé High-Rider’. De 4,36 meter lange en 1,56 meter vijfdeurs crossover staat op het nieuwe TNGA-C platform. De hoge taillelijn, aflopende daklijn en achterportieren met verborgen grepen accentueren de coupévorm. Uitgeklopte spatborden en opvallende, grote koplampen maken de zelfverzekerde uitstraling compleet. Full-led koplampen en achterlichten zijn een fabrieksoptie, evenals tweekleurige ‘Bi-Tone’ lak.

De facelift van eind 2019 brengt bijgepunte lichtunits, aangepaste bumpers en een zwarte verbindingsstrip tussen de achterlichten. Eind 2020 volgt de GR Sport. Het sportieve topmodel heeft hoogglans zwarte exterieuraccenten, een aangepaste grille en privacy-glass. Een opvallende kwaal bij de vroegste bouwjaren zijn spontaan scheurende/brekende voorruiten. Parkeerhulp is onmisbaar om de onoverzichtelijke carrosserie in zijn oorspronkelijke vorm te houden.

Interieur Toyota C-HR

Het interieur van de C-HR oogt fris, maar is minder uitbundig dan het exterieur. Een leuk beeldelement zijn deurpanelen die optisch één geheel vormen met het dashboard. Een doorlopende sierstrip versterkt dit effect. Het dashboard omvat een analoog/digitaal instrumentarium, een rechtopstaand infotainmentdisplay en fysieke knoppen voor de klimaatregeling.

Naast Toyota Touch-infotainment zijn alle gangbare comfort- en luxezaken leverbaar zoals navigatie, Bluetooth, DAB+ en JBL audio, stoel- en stuurverwarming, elektrische stoelverstelling, actieve parkeerhulp met camera en keuze uit stof, half stof/half leer en volleer. Onder de noemer ‘Toyota Safety Sense’ vallen onder meer adaptieve cruise control en een rijbaanassistent. Het faceliftmodel van eind 2019 heeft nieuw Toyota Touch 2-infotainment met Android Auto/Apple CarPlay. Ook de geluidsisolatie krijgt een update. Eind 2020 verschijnt het opgefriste Toyota Safety Sense 2-veiligheidspakket. Een jaar later wordt het infotainmentsysteem compleet vernieuwd.

Motor

Het motoraanbod bestaat uit viercilinder benzinemotoren. Aanvankelijk is er keuze uit een 1,2-liter turbomotor (116 pk, 186 Nm) en de 1.8 Hybrid met atmosferische 1,8-liter ‘Atkinson Cycle’-benzinemotor en Toyota’s welbekende hybridetechniek (122 pk, 163 Nm). Vanaf de facelift staat de krachtigere, nieuwe 2.0 Hybrid (184 pk, 202 Nm) in de prijslijst.

Zoals alle direct ingespoten turbomotoren kan bij de 1.2 turbomotor inwendige vervuiling voorkomen. De gehybridiseerde viercilinders zijn, mits regelmatig onderhouden, probleemloos. Een onhandige, maar overkomelijke hybridekwaal is een lege 12V-startaccu. Dit komt vooral voor bij auto’s die veel korte afstanden afleggen.

Transmissie Toyota C-HR

De C-HR heeft voorwielaandrijving of vierwielaandrijving. AWD is alleen leverbaar op de 1.2T. Op transmissiegebied valt er weinig te kiezen. De turbobenzinemotor 1.2T is verbonden met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een cvt-automaat. In combinatie met integraalaandrijving behoort de cvt tot de standaarduitrusting.

De 1.8 Hybrid en 2.0 Hybrid hebben altijd een smaakgevoelige transmissie met cvt-karakteristiek: de een loopt erméé weg, de ander loopt ervóór weg. Het maximale geremde trekgewicht van de crossover loopt sterk uiteen. De 1.2T mag 1.100-1.300 kilo trekken. Voor de Hybrids is 725 kilo de bovengrens.

Wielophanging

Met het TGNA-platform geeft Toyota meer ruimte aan rijplezier. De C-HR heeft een rondom onafhankelijke wielophanging met McPherson-veerpoten voor en dubbele draagarmen achter. Toch leggen de onderstelafstemming en de besturing meer nadruk op stabiliteit en rust dan op maximale scherpte en stuurpret.

Onderdeel van de eerste facelift is een herkalibratie van de stuurinstallatie. De GR Sport heeft een sportonderstel, verder aangescherpte besturing en 19-inch lichtmetaal. Het remsysteem van de hybrides kan slijten door een gebrek aan gebruik. Pas op voor vastzittende remblokken en verroeste remschijven.

Welke moet ik hebben?

De 1.2T voelt levendig aan en heeft een bruikbaar trekgewicht. Wel is de instapmotor minder zuinig dan beloofd. De 1.8 Hybrid is vlot(jes) en spaarzaam. De 2.0 High Power Hybrid combineert extra tempo met een nog altijd behoorlijk gunstig praktijkverbruik.

De uitvoeringen heten Comfort (17-inch, airco, cruise control, radio/cd), Dynamic (parkeersensoren, Smart Entry, automatische airco, Toyota Touch, DAB+), Executive (18-inch, leer/stof, navigatie, stoelverwarming) en Premium (full-led, dodehoekassistent, stuurverwarming, JBL). Ook interessant zijn de extra rijk aangeklede First Edition, de Launch Edition en de Business Plus/Business Plus Luxury. Later verschijnen nieuwe uitrustingsniveaus waaronder de Active, de Style en de GR Sport (19-inch, sportpakket, privacy-glass en leer/alcantara).

Moet de Toyota C-HR het worden?

De Toyota C-HR is een niet-alledaagse verschijning, die de meningen onverminderd verdeelt. Precies zoals zijn maker voor ogen had, kortom. De verpakking verandert gelukkig niets aan de kwaliteit van de inhoud. Onder de buitenissige vormgeving is het een Toyota, die zijn merknaam eer aandoet. Hij is behoorlijk praktisch, betrouwbaar en als Hybrid bovengemiddeld zuinig. Als occasion laat de crossover-coupé prettig weinig steken vallen. Daarmee steekt hij gunstig af bij concurrenten die kwaliteit beloven, maar lang niet altijd leveren. Val je voor de vorm, dan stelt de C-HR allerminst teleur als het om de inhoud gaat.

📅 Tijdlijn Najaar 2014 – Toyota C-HR Concept Voorjaar 2016 – introductie Toyota C-HR 2017 – Black Edition najaar 2019 – facelift, 2.0 Hybrid Najaar 2020 – Toyota Safety Sense 2 Najaar 2021 – nieuw infotainment Najaar 2022 – Toyota C-HR Prologue 2023 – introductie nieuwe Toyota C-HR

Dit kosten ze

De voordeligste Toyota C-HR op Gaspedaal.nl is een 1.8 Hybrid Style (2018, 299.589 km) voor 13.500 euro. Een 1.2T met handbak (2016, Dynamic, 124.000 km) is er vanaf 16.950 euro. Een 1.8 Hybrid Dynamic (2017, 103.000 km) kost 17.950 euro en een 1.8 Hybrid Executive (2018, 105.000 km) kost 20.500 euro.

Prijzen voor de 2.0 Hybrid beginnen bij 24.950 euro voor een Executive (2020, 128.000 km) en dat loopt op tot 35.000 euro voor een jonge Style (2022, 10.000 km). De GR Sport komt vanaf 33.000 euro binnen bereik (2021, 21.000 km).

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 78,08

Remschijven voor, per set € 124,82

Remklauw-reparatieset (achteras), per stuk vanaf € 20,42

Yokohama BluEarth-ES, 225/50 R18, per stuk vanaf € 110,10

Katalysator nieuw (Bosal), vanaf € 557,45

Prijzen zijn internetprijzen voor een Toyota C-HR 1.8 Hybrid uit 2016, inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 195,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 295,–

Het onderhoudsinterval (1.8 Hybrid) is 15.000 kilometer/1 jaar.

Pluspunten Toyota C-HR

+ Vormgeving

+ Betrouwbaarheid

+ Zuinige hybrides

Minpunten

– Vormgeving

– Grote dode hoek

– Cvt-automaat