Koopwijzer: Nissan Micra – problemen, uitvoeringen en prijzen

De Nissan Micra is een Frans-Japanse hatchback met vlotte vormgeving. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

Oerdegelijke techniek en aaibare vormgeving waren jarenlang de belangrijkste onderscheidende eigenschappen van de Nissan Micra. Maar met de ‘K14’ gedoopte modelreeks van 2016 gooit Renault-Nissan het over een andere boeg. De nieuwe Micra is spannender, groter en Franser dan ooit.

Carrosserie Nissan Micra

Evolutie maakt bij de Nissan Micra plaats voor revolutie. Van een compact en schattig bolletje transformeert de B-segmenter in een langgerekte hatchback met een assertieve uitstraling. De K14-reeks staat op hetzelfde CMF-B platform als de Renault Clio IV. Ook de buitenmaten komen aardig met dit model overeen.

Voor onderscheidend vermogen zorgt de ‘V-motion’ gedoopte vormtaal waarbij scherpe lijnen en vloeiende rondingen elkaar afwisselen. Fabrieksopties zoals full led-koplampen, zwarte of chroomkleurige sierlijsten, privacy-glass, kleuraccenten en bestickering zorgen voor extra flair. Twee kleine facelifts in 2018 en 2020 houden de vormgeving bij de tijd. Het ontbreken van een extra sportieve Nismo-variant maakt Nissan een beetje goed met de sportief aangeklede N-Sport, die in 2019 op de markt komt.

Interieur Nissan Micra

Het interieur maakt een positieve eerste indruk met rustige vormgeving, een driespaaks sportstuur en een analoog instrumentarium met optioneel 5-inch tft-display. Tegen meerprijs zijn opvallende accentkleuren (blauw, oranje, rood) of ingetogen (grijs-beige) accentkleuren voor dashboard, middenconsole en stoelen beschikbar. De binnenruimte is toereikend voor vier modale volwassenen. De afwerking en kwaliteitsbeleving zijn meer Frans dan Japans.

Op het gebied van veiligheid, comfort en luxe maakt de Micra zijn volwassen status meer dan waar. Fabrieksopties zijn een 360-graden camerasysteem, parkeersensoren met parkeercamera, keyless entry en start, automatische airco, leer, stoelverwarming, NissanConnect-infotainment en Bose-audio met extra hoofdsteunluidsprekers. Ook verkeersbordherkenning, een noodremsysteem en een rijbaanassistent zijn leverbaar. Samen met de facelift van eind 2018 debuteert het ‘New NissanConnect’-infotainmentsysteem met 7-inch display, Apple Carplay/Android Auto en optionele TomTom-navigatie. Controleer bij een occasion of de airco goed koelt.

Motor

Onder de V-vormige motorkap liggen dezelfde drie- en viercilinder motoren die Renault in verschillende modellen monteert. Het benzine-aanbod bestaat uit een atmosferische 1.0 driecilinder (73 pk, 95 Nm) en een 0.9 driecilinder met turbolader (90 pk, 140 Nm). Beide benzinemotoren zijn indirect ingespoten. De enige dieseloptie is de viercilinder 1.5 dCi (90 pk, 220 Nm).

Eind 2020 maakt de 0.9 plaats voor een nieuwe 1.0 driecilinder turbomotor (92 pk, 144-160 Nm). In andere landen is dezelfde motorvariant met 100 pk en 117 pk verkocht. De benzinemotoren hebben een distributieketting en zijn in de basis degelijk. Bij de turbobenzinemotor komt weleens kettingslijtage voor. Bij de hier nauwelijks verkochte dieselmotor zijn de leeftijd van de distributieriem en mogelijke inwendige vervuiling zaken om op te letten.

Transmissie Nissan Micra

Voorwielaandrijving is de enige aandrijfoptie. In combinatie met de 1.0 driecilinder en de 0.9 en 1.0 driecilinder turbomotor heeft de Micra een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De 1.5 dieselmotor en de 1.0 turbomotor met 117 pk, die op de Nederlandse occasionmarkt weleens opduikt via parallelimport, zijn verbonden met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

Een traploze X-tronic automaat is tegen meerprijs leverbaar op de 1.0 turbomotor met 100 pk (later 92 pk). Of de cvt-automaat een fijne tandem met de driecilinder turbomotor vormt, is een oordeel dat iedereen voor zichzelf moet vellen. Controleer tijdens een proefrit met een turbobenzinemotor en een handgeschakelde transmissie of de koppeling soepel aangrijpt en niet slipt.

Wielophanging

Het platform combineert een onafhankelijke voorwielophanging met een semi-onafhankelijke achterwielophanging met torsie-as. Tijdens een eerste kennismaking concludeert Autovisie dat de allround onderstelafstemming de hatchback goed past. Het onderstel legt de nadruk op comfort en voegt daar een vleugje dynamiek aan toe. Afhankelijk van de uitvoering staat de B-segmenter op 15- of 16-wielen met wieldoppen of op 16- of 17-inch lichtmetalen wielen.

Welke moet ik hebben?

De atmosferische 1.0 benzinemotor is de traagste en degelijkste motorisering. De 0.9 en 1.0 turbomotor presteren levendiger en vlotter en zijn voor de meeste Micra-klanten de betere keuze.

Uitvoeringen heten Visia (15-inch wieldoppen, elektrische ramen voor, 6 airbags), Visia+ (Visia met airco en audio), Acenta (16-inch wieldoppen, airco, cruise control, NissanConnect), N-Connecta (16-inch lichtmetaal, privacy-glass, automatische airco, NissanConnect) en Tekna (16-inch lichtmetaal, Safety Pack, automatische airco, NissanConnect, Bose, 360-gradencamera). Later volgen de N-Design (16-inch lichtmetaal, Safety Pack, parkeerhulp) en de N-Sport (17-inch lichtmetaal, led-koplampen, Safety Pack, alcantara sportinterieur). Actiemodellen zijn er in de vorm van de Bose Personal Editon en de Kiiro.

Moet het de Nissan Micra worden?

Nieuw en gebruikt stond de Nissan Micra altijd bekend als een auto met oerdegelijke Japanse techniek en oerdegelijke Japanse vormgeving. De vijfde modelgeneratie breekt met deze traditie en geeft een totaal nieuwe invulling aan het concept. Op het gebied van vormgeving, aandrijftechniek, veiligheid en comfort is de K14-serie bijdetijdser en hipper dan ooit. Aan de andere kant zijn de bouwkwaliteit en de betrouwbaarheid eerder klasseconform prima dan toonaangevend goed. Voor verstokte Nissan-rijders zou dat een reden kunnen zijn om bij een ander merk te winkelen. Voor veruit de meeste kopers is deze Micra een aansprekender en aantrekkelijker occasionaanbod dan zijn voorgangers ooit zijn geweest.

📅 Tijdlijn 2015 – studiemodel Nissan Sway Najaar 2016 – introductie Nissan Micra (K14) 2017 – Bose Personal Edition 2018 – kleine facelift, 1.0 IG-T 2019 – N-Sport 2020 – kleine facelift 2022 – Kiiro, einde productie

Dit kosten ze

Op Gaspedaal.nl kost de voordeligste Nissan Micra (2017, 120.000 km, 1.0 Visia+) 9.885 euro. De instapprijs voor de sterkere 0.9 IG-T (2018, 123.000 km, Tekna) is 10.685 euro. Een 1.0 IG-T N-Sport (2019, 79.000 km) kost minimaal 14.950 euro. De enige 1.0 IG-T met 117 pk, een importauto, kost 15.495 euro (2019, 26.000 km, Tekna).

Voor een Micra met X-tronic automaat (2020, 82.000, Acenta) is een uitgave van minimaal 16.945 euro vereist. Uitzwaaimodel Kiiro met grijze lak en gele accenten (1.0 IG-T, 2022, 9.000 km) is vanaf 17.900 euro te koop. Een bijna nieuwe Micra 1.0 IG-T N-Sport (2023, 937 km) kost 28.800 euro.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 36,88

Remschijven voor, per set € 76,70

Bridgestone Turanza 6, 205/45 R17 88W, per stuk vanaf € 115,-

Aircocondensor incl. droger, vanaf € 132,45

Koppeling inclusief druklager, vanaf € 281,94

Prijzen zijn internetprijzen en gelden voor een Nissan Micra 0.9 IG-T van 2018 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 150,-

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 250,-

Het onderhoudsinterval (0.9 IG-T) is 30.000 kilometer/2 jaar.

Pluspunten Nissan Micra

+ vormgeving

+ uitrusting

+ moderne techniek

Minpunten Nissan Micra

– doorsnee bouwkwaliteit

– meer Frans dan Japans