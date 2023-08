Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo maak je van een Citroën 2CV een camper

We zien vaker oude busjes voorbij komen die door creatievelingen naar camper zijn getransformeerd. Maar een Citroën 2CV als basis voor een kampeerwagen, is wel een heel bijzondere keuze. Toch is het zeker mogelijk, zo bewijst een enthousiaste Zwitser.

Liefhebber of niet, een Citroën 2CV (de lelijke eend) is voor iedereen herkenbaar. Inmiddels heeft het autootje de klassieker-status bereikt en worden ze gewaardeerd en gekoesterd. Maar slapen in de Fransoos, dat gaat wel ver.

De Citroën 2CV als camper

Niet voor Bernd, die zijn Citroën 2CV ombouwde tot camper. Althans, ‘ombouwde’ is wellicht een groot woord. Door wat simpele aanpassingen te doen, kan hij in de 3,86 meter lange Citroën slapen. Een volwaardig tweepersoonsbed is het niet. Maar als je niet te breed bent, kan je er voor een nachtje best met twee man slapen. Dit komt mede door de extra ruimte die gecreëerd is aan de achterkant van de ‘camper’.

In de doos aan de achterkant vind je ook een keukentje en een klein beetje opbergruimte. Echt een luxe camper wordt de Citroën 2CV nooit, maar charmant en opvallend is-ie zeker.

Deze Citroen was voor zijn leven als camper een 2CV Special uit de jaren 80. Onder de motorkap ligt een 602 cc luchtgekoelde tweecilinder die goed is voor 29 pk. Schakelen gaat handmatig middels een versnellingsbak met vier verzetten.

Iets ruimere kampeerwagen

