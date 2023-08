Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze volslagen onbekende ‘Mercedes’ moet 1 miljoen dollar opleveren

Als dit een film was, zouden wij nu de voering uit onze broekzakken trekken, een spaarvarken met 1 euro erin kapotslaan en onze portemonnee geopend op de kop houden. Want helaas, genoeg geld om deze geweldige ‘Mercedes’ te kopen, hebben we niet.

Vanwaar de enkele aanhalingsteken? Omdat dit strikt genomen geen Mercedes is, maar een Isdera. En om de verwarring nog groter te maken: deze Imperator 108i begon zijn leven als Mercedes CW311, een concept car van de Duitse tuner b&b, die met toestemming van Mercedes werd gemaakt.

Mercedes CW311 als opvolger van 300 SL

De man achter de CW311 is Eberhard Schulz, een Duitser die zó graag bij Porsche of Mercedes wilde werken dat hij in zijn achtertuin een sportwagen bouwde en ermee naar beide autofabrikanten reed. Porsche bood hem op basis van die stunt een baan aan.

Tien jaar later, in 1978, verliet Schulz de fabrikant om in dienst te treden bij b&b. Daar ontwierp hij de CW311, die hij had bedoeld als een moderne opvolger van de Mercedes 300 SL.

Schulz en b&b wilden de auto graag presenteren op de IAA in Frankfurt met Mercedes-logo’s erop. Mercedes-Benz gaf ze daarvoor toestemming, maar had niet de intentie om de CW311 zelf in productie te nemen.

Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing

Dus deed Schulz het zelf maar. Hij richtte het Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing op, Isdera, en presenteerde in 1984 de Imperator 108i. De gevleugelde sportwagen is opgebouwd rondom een buizenframe en heeft een carrosserie van glasvezel.

Achterin ligt een 5,0-liter Mercedes-V8 met naar verluidt zo’n 235 pk. Opmerkelijk: de Imperator in dit artikel heeft gewone buitenspiegels. Er zijn ook Imperators met een periscoop: een glaasje in het dak met daarboven een spiegel om naar achteren te kunnen kijken.

Twee versies van de Isdera Imperator 108i

Er zijn twee series van de Imperator. Dit is een van de eerste, met koplampen achter glas, een rooster op de neus, voorspatborden zonder roosters erin en uitlaten die uit de achterbumper steken. Je ziet daar ook de achterlichten van de W116 Mercedes S-Klasse.

Van 1984 tot en met 1993 produceerde Isdera dertig exemplaren van de Imperator 108i, waarvan dertien van de eerste serie. De tweede, uit 1991, kun je herkennen aan koplampen achter naar beneden schuivend plaatwerk, dubbele side pipes aan de linkerkant en een wat meer afgeronde neus.

Mercedes geveild tijdens Monterey Car Week in Californië

Deze prachtige rode Isdera uit 1990 wordt deze maand geveild tijdens de Monterey Car Week in Californië. Hij is van een verzamelaar geweest, heeft slechts 3433 kilometer gelopen en moet tussen de 800.000 en 1 miljoen dollar opbrengen (zo’n 725.000 tot 900.000 euro).