Deze occasion wil je: Nissan GT-R, Godzilla himself

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een Nissan GT-R.

De Nissan GT-R is een bijzondere auto. Niet alleen vanwege zijn hightech techniek en slimme elektronica, ook vanwege zijn herhaalde deelname aan de Supertest. Sinds de introductie in 2007 bewees ‘Godzilla’ zichzelf meermaals als een uiterst krachtige en competente supersportauto met een prestatieniveau dat zijn nieuwprijs ver overstijgt.

Nissan GT-R is erg goed in balans

Het feit dat de snelste Nissan tien jaar na zijn marktdebuut, in 2017, een vierde plaats tijdens de Supertest behaalt, getuigt van zijn grote en grootste kwaliteiten.

‘Dit is echt weer de overtreffende trap. De balans is voor zo’n zware auto echt heel goed,’ zegt Peter Kox over de Nissan GT-R Nismo. Daarmee is de bodem van de complimentenbeker nog lang niet bereikt. ‘Superleuk om mee te rijden’ en ‘Je merkt pas dat hij vierwielaandrijving heeft op de momenten dat je de tractie echt nodig hebt’ zijn andere signalen dat het hier gaat om een sportauto van absolute topklasse.

Uit de mond van de opbouwend kritische Kox is de uitspraak ‘Ik heb er weinig op aan te merken’ een van de hoogste vormen van waardering die een auto kan krijgen.

Waar moet ik op letten bij aanschaf van de occasion?

De 3.8 V6 van de Nissan GT-R kan tegen een stootje en leent zich uitstekend voor software- en hardwarematige tuning. Intensief Launch Control-gebruik kan versnellingsbakproblemen veroorzaken. Eigenaren die regelmatig de topsnelheid aantippen, ontdekken dat het lakwerk minder goed tegen hoge snelheden kan dan de rest van de auto.

De Nissan GT-R als occasion

Op Gaspedaal.nl kost de jongste GT-R, een Black Edition uit 2022, op vier tientjes en een vijfje na precies twee ton. Het voordeligste aanbod, uit 2010, kost nog geen 70 mille.