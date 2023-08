Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Subaru Solterra een betere EV is dan je zou denken (maar niet de beste is)

Het afgelopen jaar zijn de Subaru Solterra en diens zustermodel van Toyota – de bZ4X – niet bepaald positief in het nieuws gekomen. Om mee te beginnen werden de eerste uitleveringen met een paar maanden vertraagd vanwege afbrekende voorwielen.

In de maanden daarna kwamen van overal uit de wereld diverse berichten over het hoge verbruik en de beperkte snellaad-capaciteiten. Ook wij hebben die aan den lijve ondervonden tijdens een duurtest periode van enkele maanden, maar uiteindelijk nemen we met de Solterra alsnog afscheid van een redelijke elektrische auto.

Prijzen en uitvoeringen Subaru Solterra

De Subaru Solterra wordt aangeboden voor prijzen tussen de 56.395 en 62.095 euro, waarbij het verschil louter door de uitrusting wordt gemaakt. De aandrijflijn bestaat altijd uit een elektromotor op elke as die samen 218 pk en 337 Nm produceren. Dit in tegenstelling tot de bZ4X die ook als voorwielaandrijver verkrijgbaar is.

De accucapaciteit is 71,4 kWh, maar hoeveel daarvan daadwerkelijk gebruikt kan worden, wordt niet officieel gecommuniceerd. Dit is één van de grote nadelen aan de Solterra, omdat je hierdoor als bestuurder nooit precies weet of je nog genoeg energie over hebt om de bestemming te bereiken. En dat was nogal eens een issue, vanwege het flink hoge verbruik dat de Subaru Solterra met name in de wintermaanden liet zien. Het lijkt erop dat de auto buitensporig veel energie nodig heeft om het accupakket op de gewenste temperatuur te houden, en dat de aerodynamische eigenschappen voor een EV niet ideaal zijn. In de koudste periode van de winter, kwamen we erachter dat je op dagen met flink wat tegenwind amper 150 snelweg-kilometers kon rijden op een lading.

Updates

Een groot voordeel van moderne auto’s is echter dat ze gaandeweg hun ‘leven’ geüpdated kunnen worden. Via draadloos internet, of via een bezoek aan de dealer. Tijdens onze duurtest is de Subaru Solterra op beide manieren eveneens verbeterd, met noemenswaardige resultaten. Zo werd de bruikbare accucapaciteit tijdens de duurtest opgerekt, en bleek de verbruiksinformatie gaandeweg steeds accurater te worden. In de laatste zomermaanden van de duurtest, behoorde een actieradius van 400 kilometer regelmatig tot de mogelijkheden, wat aardig in de buurt komt van de opgegeven 414 kilometer.

Misschien wel het grootste nadeel aan de inzetbaarheid van de Subaru Solterra op lange afstanden, was een voor ons onbegrijpelijke beperking op het aantal Kilowatts dat per etmaal aan de snellader kon worden bijgeladen. Vermoedelijk om versnelde degradatie van de accu te voorkomen (en daarmee Toyota’s royale garantievoorwaarden van minimaal 70 procent resterende accucapaciteit na 10 jaar of 1 miljoen kilometer te garanderen), werd de maximale laadsnelheid na 90 kW per etmaal drastisch ingeperkt. Na de meest recente update werd dit aantal tot 150 kW opgerekt, waarmee je zelfs in de wintermaanden wel een kilometer of 1.000 moet kunnen afleggen.

Accumanagement Subaru Solterra

Wat echter nog niet werd aangepakt is het matige accumanagement, waardoor de snellaad prestaties bij lage of hoge buitentemperaturen tegenvallen.

Het infotainmentsysteem is met hulp van enkele updates aanzienlijk sneller en prettiger in de bediening geworden, maar nog altijd schiet het ernstig tekort bij het faciliteren van al wat komt kijken bij elektrisch rijden. Dingen als een intelligente routeplanner ontbreken bijvoorbeeld. Afgezien daarvan is de Solterra bij normaal, dagelijks gebruik echter helemaal niet zo’n verkeerd model, met onder andere uitstekende actieve rijveiligheids- en assistentiesystemen. Kijk in de video of die voordelen wat ons betreft opwegen tegen de nadelen.