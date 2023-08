Deel dit: Share App Mail Tweet

Alfa Romeo Brera-occasion biedt stijlvol Italiaans design voor een prikkie

Alfa’s zijn altijd stuk, toch? Dat geldt niet voor de wonderschone Alfa Romeo Brera. De stijlvolle Italiaan is vandaag de dag een betaalbare occasion, al zit daar wel een maar aan.

De Brera heeft een uitgesproken design dat de meeste autoliefhebbers kunnen waarderen. Wel was er enige teleurstelling toen het model in 2005 werd voorgesteld op de Autosalon van Genève. Het lijnenspel was een tikkie minder sierlijk dan de concept car die de Italianen drie jaar eerder lieten zien.

Motorengamma van de Alfa Romeo Brera

Ook de 4,2-liter V8 die in de neus van de concept car lag, is bij het productiemodel in geen velden of wegen te bekennen. De Alfa Romeo Brera kwam in eerste instantie met een 185 pk sterke 2,2-liter viercilinder, een 200 pk sterke 2,4-liter vijfcilinder dieselmotor en een 260 pk sterke 3,2-liter V6. Dit zijn allemaal betrouwbare motoren gebleken en dat is weleens anders geweest bij Alfa Romeo.

De V6-uitvoering is vierwielaangedreven en dat brengt het nodige gewicht met zich mee. En dat terwijl de Brera sowieso al een dikkertje was. Zelfs de 2,2-liter vierpitter, de lichtste van het stel, schurkt al tegen de anderhalve ton. Geen lichtgewicht dus.

Welke occasion moet je hebben?

Bovendien is de Alfa Romeo Brera in geen van deze uitvoeringen de stuurmansauto die je wellicht verwacht. De zwaarlijvige Italiaan miste het scherpe stuurgevoel tot er enkele jaren later een motor aan het gamma werd toegevoegd: de 1,7-liter turboviercilinder. Een lichter motorblok, niet het extra gewicht van vierwielaandrijving en met 200 pk en 320 Nm koppel wel potent genoeg om vlot van zijn plek te komen. Dat klinkt beter.

Nu hebben we goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de Alfa Romeo Brera met zijn schitterende design als occasion al vanaf zo’n 5.000 euro op de kop te tikken is. Het slechte nieuws is dat dit allemaal uitvoeringen zijn met de ietwat zwakke 2,2-liter vierpitter. Voor de 1,7-liter turbomotor zal je minimaal 16 mille op tafel moeten leggen. Van de goed klinkende, maar zwaarlijvige V6-variant staat op dit moment geen enkele te koop op verkoopsite Gaspedaal.nl.