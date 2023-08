Deel dit: Share App Mail Tweet

In dit land mogen merken hun elektrische auto’s niet ‘uitstootvrij’ noemen

Elektrische auto’s stoten tijdens het rijden geen CO2 uit. Toch mogen fabrikanten in Australië niet meer de term ‘uitstootvrij’ gebruiken in hun folders, op hun websites en in hun promotiemateriaal. Waarom is dat?

Automerken die hun elektrische modellen blijven aanprijzen als ‘uitstootvrij’ kunnen daar een flinke boete voor krijgen, zo waarschuwt de Australian Consumer and Competition Commission (ACCC).

Productie elektrische auto’s heeft grote milieu-impact

De consumentenwaakhond vindt dat fabrikanten te veel aan greenwashing doen. Ze moeten bij een elektrische auto ook rekening houden met de CO2-uitstoot van de productie, het transport, het opladen en zelfs de recycling of sloop.

Overigens vindt de ACCC niet dat bedrijven die impact overal hoeven te vermelden, maar misleidende claims, zoals het ‘uitstootvrij’ noemen van elektrische auto’s, mogen ze niet maken, op straffe van een boete of een andere tik op de vingers.

Nou passen heel veel fabrikanten van elektrische auto’s al goed op wat ze zeggen, trouwens. In persinformatie lezen we regelmatig dat EV’s tijdens het rijden geen CO2 uitstoten of ‘lokaal uitstootvrij’ zijn.

Polestar publiceert impact van zijn elektrische modellen

Polestar heeft al meerdere keren aangegeven open te willen zijn over de ‘well to wheel’-uitstoot van zijn modellen. In een rapport liet het Zweedse merk zien dat een elektrische auto pas na enkele tienduizenden kilometers schoner wordt dan een auto met verbrandingsmotor.

Polestar 3. (Afbeelding: Polestar) Polestar 3. (Afbeelding: Polestar)

Hoe ver dat omslagpunt ligt, hangt af van de energiemix in een land. Als de stroom in een land alleen maar van kolencentrales komt, ligt het omslagpunt heel ver weg. Is het vooral duurzaam opgewekte stroom die uit het stopcontact komt, dan is een elektrische auto al veel sneller schoner.

Zo duurt het in Europa, waar een mix van duurzame en niet-duurzame elektriciteit wordt gebruikt, 80.000 kilometer voordat een Polestar 2 beter voor het milieu wordt dan een Volvo XC40 met benzinemotor. In een land met alleen maar groene stroom is dat 50.000 kilometer voor de elektrische auto.