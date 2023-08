Deel dit: Share App Mail Tweet

Avontuurlijk op vakantie? Wij hebben de ideale camper gevonden

Oké, oké, er moet nog wat aan gebeuren om er een camper van te maken, maar dat is onderdeel van de lol. #Vanlife. Met deze badass Volvo C303 kun je bij wijze van spreken zelfs wildkamperen op de Preikestolen in Noorwegen.

De geschiedenis van de C303 gaat terug tot 1959, toen Volvo in opdracht van het Zweedse leger een militair voertuig ontwikkelde, de L3314, die later evolueerde tot de C302 en C303.

Een camper met portaalassen

Je kunt de Volvo’s vergelijken met de Unimog van Mercedes en op een bepaalde manier zelfs met de Amerikaanse Humvee (zie Peters Proefrit met een Hummer H1). Beide maken gebruik van portaalassen voor een zo groot mogelijke grondspeling.

Normaal gesproken zitten de assen van een auto in het midden van de wielen. Bij de C303 zitten ze een stuk hoger en worden de aandrijfkrachten via tandwielen naar beneden, naar de wielen, gebracht.

Met de motor van de Volvo 164

De C303 wordt aangedreven door dezelfde 3,0-liter zescilinder benzinemotor als die in de Volvo 164 ligt. Erg snel is de 125 pk en 224 Nm sterke offroader niet. Bij een topsnelheid van 100 km/h is de gang er wel uit.

Zeswieler beter geschikt als camper

Eigenlijk zou je als camper liever de zeswieler willen hebben, de C304, want deze vierwieler is slechts 4,4 meter lang. In het terrein staat-ie echter zijn mannetje, met sperdifferentiëlen vóór en achter, een lier op de neus en BF Goodrich All-Terrain T/A-banden.

Geveild in het Zwitserse St. Moritz

Deze C303 uit 1976 werd tot voor kort gebruikt als servicevoertuig door El Paradiso, een exclusieve club in de bergen bij het Zwitserse St. Moritz. In die plaats wordt hij op 15 september ook geveild door RM Sotheby’s. De verwachte opbrengst is tussen de 15.000 en 25.000 euro.

Volvo C303 won zelfs Parijs-Dakar

Van de C3o3 zijn tussen 1974 en 1984 bijna 8800 exemplaren gebouwd. Vijfenzeventig procent daarvan werd gebruikt door legers wereldwijd. In 1983 won de Volvo zelfs de loodzware Parijs-Dakar-rally in de truckklasse onder de tien ton.