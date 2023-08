Deel dit: Share App Mail Tweet

Bijna perfecte cross-over met één nadeel! Zes maanden Nissan Qashqai E-Power

Vonden we het jammer dat we de Nissan Qashqai E-Power na zes maanden moesten teruggeven? Toch wel, want met zijn ruimte, gebruiksgemak en comfort maakte de semi-elektrische cross-over ons dagelijkse leven aangenamer. Toch zitten we nog altijd met één vraag: waarom die aandrijflijn?

Het is een vraag die Nissan al ruim een jaar geleden heeft geprobeerd te beantwoorden. De Nissan Qashqai E-Power is bedoeld voor mensen die nog niet toe zijn aan volledig elektrisch rijden, maar wel willen genieten van de voordelen ervan.

Nissan Qashqai E-Power met naadloze acceleratie

Denk daarbij aan het lage geluidsniveau aan boord, de naadloze acceleratie en het vanaf stilstand beschikbare maximumkoppel. In een seriële hybride heb je geen last van actieradiusangst en laadpaalstress, zo is de gedachte. En dat klopt.

Elektrische aandrijflijn met range extender

Waar je echter wél door wordt gehinderd, is een tegenvallend brandstofverbruik. In de Nissan Qashqai E-Power heeft een 1,5-liter driecilinder turbomotor met variabele compressie de rol van generator.

Hij draait tijdens het rijden op de achtergrond mee en levert stroom aan een kleine 1,97 kWh-batterij, die op zijn beurt een 190 pk sterke elektromotor op de vooras voedt. Daar heeft-ie niet zo veel benzine voor nodig, zou je denken, maar in werkelijkheid ligt dat iets anders.

Benzineverbruik Nissan Qashqai E-Power

De boordcomputer van de Nissan Qashqai E-Power communiceert na een half jaar en bijna 6700 kilometer een gemiddeld verbruik van 1 op 15,7. Een beetje teleurstellend, maar zeker niet slecht, ook al zit-ie daarmee een flink eind onder de officiële opgave van 1 op 18,8.

Maar we hebben het verbruik ook zelf bijgehouden, via een mobiele app waarmee we de getankte liters benzine én de bijhorende kilometerstanden hebben vastgelegd, met als resultaat 1 op 15,2. Nogmaals, dat is oké, maar onze ervaring is dat je met een vergelijkbare Toyota-hybride beter scoort.

Voor dezelfde prijs heb je een elektrische SUV

En als alternatief voor een elektrische auto komt de Qashqai ook niet helemaal uit de verf. Althans, in Nederland niet, waar we het beste laadnetwerk van Europa hebben en EV-rijden al behoorlijk is ingeburgerd.

De keuze lijkt hier snel gemaakt, helemaal omdat je voor de vanafprijs van een E-Power (45.340 euro) ook een elektrische cross-over of SUV van hetzelfde formaat hebt.