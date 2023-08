Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze elektrische BMW i7 zo’n belabberde actieradius heeft

De BMW i7 heeft een forse 102 kWh-batterij, waarmee hij op papier een actieradius van ruim 600 kilometer haalt. Hoe kan het dan dat deze versie blijft steken rond de 300 kilometer?

De nieuwe BMW i7 oogt een beetje als een tank, met zijn vierkante fysiek, en maakt die indruk nu ook waar. Dit is de i7 Protection, een volledig gepantserde versie van de elektrische 7-Serie, die door zijn toegenomen gewicht een dramatisch stroomverbruik heeft.

BMW i7 Protection eerste pantser-EV

Het is overigens de eerste keer dat BMW een gepantserde elektrische auto bouwt (er was ooit een iX5 Hydrogen Protection-studiemodel). Zowel de 7-Serie als de i7 Protection zijn tegelijkertijd ontwikkeld met hun niet-gepantserde evenknieën.

Beide vallen in de VR9-klasse. Dat betekent dat hun carrosserie, dak, onderkant en ruiten zodanig zijn gepantserd dat ze beschermen tegen zware kalibers en explosieven. De Beierse fabrikant bouwt al vijfenveertig jaar gepantserde auto’s. Mercedes-Benz doet dat ook, onder zijn Guard-divisie.

Monstergewicht BMW i7 door de bepantsering

Volgens BMW is de 7-Serie Protection lichter geworden dan zijn voorganger. Het is vreemd om dan niet het gewicht te noemen, maar BMW verzuimt toch. Een tijd geleden reden we met de Mercedes S 680 Quard, met twinturbo V12. Die woog 4255 kilo! Ruim 2100 kilo meer dan een vergelijkbare S.

We gaan ervan uit dat de BMW i7 Protection dik over de 4255 kilo heen gaat, want hij is gebaseerd op de i7 xDrive60, die van zichzelf al een van de zwaarste BMW’s ooit gebouwd is, met een massa leeg van 2615 kilo. Allemaal door de immense 102 kWh-batterij in de wagenbodem.

De elektrische range gaat door de helft

De BMW i7 Protection heeft twee elektromotoren, met samen 544 pk en 745 Nm. De normale i7 xDrive60 zit binnen 5 seconden op 100 km/h, deze uiteraard niet. Door zijn immense gewicht doet hij er 9 seconden over. Zijn topsnelheid is begrensd op 160 km/h.

Op de range hebben de extra kilo’s ook een slechte invloed. BMW communiceert alleen een geschat stroomverbruik van 30 kWh/100 km. In de praktijk zal dat hoger uitvallen, dus als we gaan rekenen komen we op een range van maximaal zo’n 300 kilometer uit.

Speciale uitrusting BMW i7 Protection

Waar is de BMW i7 Protection onder meer mee uitgerust? Met een mee- en tegensturende achteras, speciale runflatbanden, servo-ondersteuning voor de loodzware portieren (om ze met één hand open te kunnen trekken) en een microfoon om met mensen buiten de auto te praten.

In het geval van een gasaanval wordt de cabine meteen afgesloten van de buitenwereld en wordt er frisse lucht uit een tank in de kofferruimte naar binnen gepompt. Dit creëert een overdruk, waardoor er niets naar binnen kan komen.