Deze occasion wil je: Alfa Romeo 4C, met dank aan Maserati!

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een smaakvolle Italiaan: de Alfa Romeo 4C.

De 4C was van 2013 tot en met 2020 in productie en is een waar feest voor autoliefhebbers. Niet alleen om te rijden, ook om naar te kijken.

De Alfa Romeo 4C occasion

De Alfa Romeo 4C werd ontworpen door Lorenzo Ramaciotti. Uit de hand van de designer komen ook auto’s als de Alfa Romeo Giulietta en Ferrari 612 Scaglietti.

Onderhuids is de Alfa Romeo 4C minsten zo bijzonder. De tweezitssportauto is voornamelijk opgetrokken uit koolstofvezel en aluminium. Hierdoor komt het gewicht van de auto op slechts 895 kilogram uit.

De motor van de Giulietta, maar dan een stuk lichter

Als aandrijflijn is er gekozen voor de 1.750 TBi-motor die je kan kennen van de Giulietta QV. In geval van de 4C is het motorblok geheel van aluminium en daardoor 24 kilogram lichter.

Weetje Verantwoordelijk voor de productie van de 4C was Maserati, dat de lichtgewicht tweezitter in zijn fabriek te Modena vervaardigde.

De 240 pk en 350 Nm sterke krachtbron stuurt middels een sequentiële versnellingsbak met zes verzetten het vermogen naar een differentieel tussen de achterwielen.

De Alfa Romeo 4C sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 4,5 seconden. De topsnelheid bedraagt 257 kilometer per uur.

Hoewel het model niet foutloos is, blijkt de techniek doorgaans best betrouwbaar. Heb je interesse in een Alfa Romeo 4C als occasion, bereid je dan goed voor op een koop door de koopwijzer te lezen.

De Alfa Romeo 4C als occasion

Autovisie vindt een Alfa Romeo 4C Spider als occasion in het knalgeel (Giallo Racing).

De auto nog geen 25.000 kilometer op de teller en komt uit 2020. Het prijskaartje bedraagt net geen 80 mille.

Onhandig ruitensproeierreservoir

Dat de Alfa Romeo 4C niet enkel bestaat uit mooie en praktische vormgeving, is te zien in de eerste aflevering van Sjoerds Weetjes uit 2016. Om je ruitensproeireservoir te bereiken ben je namelijk lang bezig.