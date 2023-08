Deel dit: Share App Mail Tweet

Problemen met gewicht en actieradius maken einde aan Volkswagen-traditie

De Volkswagen ID.Buzz zou de traditie van de hippiebusjes voort moeten zetten en dus plande Volkswagen ook een camper. Problemen met gewicht en actieradius gooien roet in het eten. Letterlijk, want aan de kust van Californië moeten ze het in ieder geval nog jaren doen met een de oude busjes met boxermotor.

VW beloofde eerder dat er 2025 een campervariant van de ID.Buzz zou verschijnen. Hoewel dit al laat is, 3 jaar na de productiestart van het normale model, is nu de vraag of de versie überhaupt komt.

Geen Volkswagen ID.Buzz camper (voor nu)

Tegenover het Duitse tijdschrift Edison bevestigt Volkswagen dat de ID.Buzz in ieder geval uitgesteld wordt. De problemen: gewicht en actieradius.

De Volkswagen ID.Buzz zal als camper naar verluidt een stuk meer dan 3.000 kilogram wegen. De versie met lange wielbasis weegt immers zonder kampeerspullen al 2.600 kilogram.

Het gewicht is niet enkel een probleem voor mensen die een rijbewijs B hebben, ook hebben de kilo’s flinke invloed op de actieradius. Een volledig elektrische camper komt dus nog niet op de markt.

Het ID. van de Buzz als kampeerwagen is nog niet helemaal opgegeven. VW is bezig met oplossingen om het hoge gewicht te verminderen.

T6 California Multivan

Wil je een nieuwe camper van VW rijden, dan moet je voor een California gaan die gebouwd is op basis van de T6 Mutlivan.