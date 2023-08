5 pick-up occasions voor minder dan 15.000 euro

Deel dit: Share App Mail Tweet

In Nederland kom je maar weinig pick-ups tegen, en dat is nog geheel onlogisch. Toch blijft het een stoere carrosserievorm en is het zeker mogelijk om in ons land er een als occasion te vinden. Sterker nog, wij vinden ze voor minder dan 15.000 euro.

Pick-ups zijn in het Nederlandse weer niet altijd even praktisch omdat de laadbak open is. Daarbij zijn veel modellen zwaar en gebouwd voor het ruige werk. Niet echt bedoeld voor de biljardlaken-wegen van Nederland dus.

Vijf pick-up occasions voor minder dan 15.000 euro

Rij je vaak over onverharde paden, wil je bouwmaterialen in de open lucht vervoeren of wil je gewoon een ontzettend stoere occasion. Dan kan je voor een van deze pick-up occasions gaan voor minder dan 15.000 euro.

Mazda B-serie

We trappen de lijst af met een stoere Japanner. De Mazda B-series zie je in Europa amper rijden, toch is het een wereldwijd begrip. Het model heeft vijf generaties gekend van 1961 tot 2006.

In Nederland staat er op dit moment maar één occasion te koop. Voor iets meer dan 8 mille is de pick-up van jou.

Chevrolet El Camino

De Chevrolet El Camino is wel een pick-up, maar niet gemaakt voor het ruige terrein. Desondanks is het een stoere occasion.

Voor minder dan 15.000 euro vinden we slechts één auto. Het is er een van de vijfde generatie. Hoewel dit de minst sierlijke is, blijft het een opvallende en leuke occasion.

Volkswagen Caddy

We gaan door naar het volgende continent: Europa. Hier zijn namelijk ook pick-ups gebouwd. We vinden een Volkswagen Caddy met een G60 turbo-motorblok voor 12 mille.

Het bouwwerk ziet er erg mooi uit en levert 180 pk. Genoeg vermogen dus om met de pick-up in het hedendaagse verkeer mee te komen!

Fiat Strada

Een stuk minder stoer is de Fiat Strada, maar die kan je dan ook voor veel minder geld kopen. We vinden voor 5.500 euro een exemplaar die er op het oog nog best goed uitziet.

De 1,3-liter viercilinder is net als het design niet echt spannend. Maar voor een klein budget kan je dus een pick-up als occasion rijden!

Toyota HiLux

De Toyota HiLux is een welbekend werkpaard. De auto staat bekend om zijn betrouwbaarheid en wordt daarom overal ter wereld gebruikt.

Voor minder dan 15.000 euro is het aanbod occasions beperkt, maar je kan er zeker een vinden. We vinden de Japanner voor 9.400 euro exclusief BTW. Je moet voor dit geld wel flink wat gebruikssporen voor lief nemen.