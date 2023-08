Deel dit: Share App Mail Tweet

Is de Lotus Emira i4 een goed Porsche Cayman S-alternatief?

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Lotus gaat zich richten op het maken van elektrische auto’s. De Emira is dan ook het laatste model met een nokkenas, uitlaatsysteem en injectoren. Spijtig voor petrolheads die niets liever doen dan benzinedampen snuiven. Gelukkig mogen zij wel zelf kiezen met welk blok ze de verbrandingsmotor uitzwaaien. Als Lotus Emira i4 is de sportwagen nu namelijk ook met viercilinder te krijgen.

Niet langer is de Lotus Emira enkel leverbaar met een 3,5-liter supercharged V6 van Toyota. Deze zescilinder kennen we al een tijdje en met 400 pk blijft het de sterkere keuze. Althans, op papier. In de vorm van de Lotus Emira i4 heeft de sportwagenfabrikant een viercilinder aan het motorengamma toegevoegd. Daarvoor klopte Lotus aan bij Mercedes, fabrikant van de sterkste viercilinder ooit in een productieauto.

Lotus Emira i4 versus Porsche Cayman S

In de Mercedes-AMG A45 S levert deze 2,0-litermotor maar liefst 421 pk. Verwacht dat niet in deze Emira i4. In de sportwagen zul je het moeten doen met 360 pk, wat het nog altijd de sterkste viercilinder maakt die Lotus ooit heeft aangeboden. Wie de lijst met specificaties verder afgaat, ziet dat de Lotus Emira i4 op alle fronten concurrentie biedt aan de Porsche Cayman S.