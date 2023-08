Deel dit: Share App Mail Tweet

Aston Martin DB12 Volante is 680 pk sterke cabrio!

Aston Martin laat de gloednieuwe DB12 Volante zien. Het model is de cabrioletversie van de DB12 Coupé.

In mei stelde we de nieuwe DB12 aan je voor en afgelopen maand kon je in een aflevering van Sjoerds Weetjes alle ins en outs van het model zien.

Aston Martin DB12 Volante

De Aston Martin DB12 is voortgeborduurd op de DB11 en dus komt er ook deze Volante-versie van. Onder de motorkap ligt ook de 4,0-liter V8 van Mercedes-AMG voorzien van twee turbo’s. De krachtbron levert 680 pk (6.000 toeren per minuut) en 800 Nm aan koppel (2.750-6.000 toeren per minuut). Samen met een achttraps automaat van ZF sprint je in slechts 3,6 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt 325 kilometer per uur.

Opvallend is dat de torsiestijfheid van de DB12 Volante beter is dan die van de Coupé. Normaal gesproken zorgt het ontbreken van het dak bij cabrio’s voor minder stijfheid van de koets en meer torderende bewegingen. Door een stijvere aluminium structuur is de Volante 5 procent minder bewegelijk dan zijn broertje met dak.

Het dak is binnen 14 seconden te openen. Gaat het regenen, dan zit je binnen 16 seconden droog. Stilstaan hoeft niet. Tot 50 kilometer per uur kan je het dak sluiten met maximaal 50 kilometer per uur aan tegenwind. Ook kan je de elektrische softtop, binnen een straal van twee meter om de auto, met je sleutel dichtdoen.

Wat de DB12 Volante kost, laat Aston Martin nog niet weten. Wel voegt het merk de DB12 en de Volante toe aan de configuratie. Heb je even tijd? Dan kan je hier je eigen DB12 (Volante) maken!