Gelekt! Dit is de nieuwe Volkswagen Tiguan

Volkswagen zal dit najaar pas de nieuwe Tiguan laten zien, maar toch weten we het uiterlijk van de volgende generatie al. Beelden van de reclame-shoot zijn namelijk gelekt.

De eerste generatie Tiguan kwam in 2007 op de markt. In 2016 werd het model afgelost door de tweede generatie en in 2023 zal de derde generatie dus worden getoond.

De nieuwe Volkswagen Tiguan gelekt

In de hoofdstad van Slovenië, Ljubljana, is de nieuwe generatie Volkswagen Tiguan zonder camouflage gespot. Waarschijnlijk is de gelekte auto de R-Line met sportieve details. Hoewel de auto zichtbaar een nieuwe generatie is, kan je ‘m goed herkennen als Volkswagen Tiguan.

Opvallend zijn de chromen details op de voor- en achterbumper. Veel merken kiezen er juist voor om minder chroom te plaatsen. Door de slechte kwaliteit van de video blijven de echte details van de Tiguan nog verborgen.

Wat weten we nog meer?

Wat weten we verder over de nieuwe Volkswagen Tiguan? VW zei eerder al dat het model 32 millimeter langer is dan zijn voorganger. Ook in de lengte groeit hij iets: 55 millimeter. De auto blijft even breed. Door de iets grotere buitenmaten is er 33 liter meer aan bagageruimte beschikbaar. Hierdoor kan je in totaal 648 liter aan bagage meenemen.

De nieuwe Volkswagen Tiguan beschikt standaard over een 12,9 inch touchscreen. De duurdere uitvoeringen hebben een scherm met een diameter van 15 inch. Het digitale klokkenpaneel is altijd 10,25 inch groot.

De nieuwe Volkswagen Tiguan komt er als diesel, benzine en hybride. Welke aandrijflijnen er exact (in Nederland) te bestellen zijn, is nog niet duidelijk.