Dit zijn de 5 onveiligste elektrische auto’s volgens Euro NCAP

Elektrische auto’s zijn over het algemeen nieuw en veelal zijn nieuwere auto’s veiliger dan oudere. Toch zijn niet alle hedendaagse auto’s extreem veilig. We bekijken de vijf onveiligste elektrische auto’s vanaf 2016 volgens Euro NCAP.

De puntentelling van Euro NCAP verschilt per jaar. Een auto die in 2001 vijf sterren haalde, zou met de maatstaven van 2023 deze beoordeling niet meer binnenslepen.

Hoewel we kunnen stellen dat een auto met een lage score onveiliger is dan een auto met een hogere score, is het niet zo dat een auto met een mindere scoren per definitie een onveilige auto is voor inzittende. Auto’s worden ook beoordeeld op veiligheidsfuncties en voetgangersveiligheid. De crashtest is slechts een onderdeel van de meeting.

Renault Zoe

De Renault Zoe is volgens EURO NCAP de onveiligste elektrische auto vanaf 2016. De auto scoort niet eens één ster.

Op inzittendenveiligheid voor volwassenen scoort de EV 43 procent en voor kinderen 52 procent. Voetgangersveiligheid ligt op 41 procent en voor de veiligheidsfuncties krijgt de Renault Zoe slechts 14 procent van de punten.

Dacia Spring

De Dacia spring is een erg kleine en goedkope elektrische auto. Voor weinig geld kan je simpelweg niet alle veiligheidsfeatures verwachten die je wel in een dure auto vindt. De Spring haalt slechts één ster.

Op inzittendenveiligheid haalt de Dacia 49 procent van de punten voor volwassenen en 56 procent voor kinderen. Voetgangersveiligheid is met 39 procent niet echt goed, maar op veiligheidsfuncties scoort de Spring met 32 procent van de punten veel beter dan de Renault Zoe.

Aiways U5

Ook voor de Aiways U5 is een plekje in de top vijf onveiligste elektrische auto’s. De compacte SUV haalt 3 sterren bij de test van Euro NCAP. Niet dramatisch, maar ook niet iets om over naar huis te schrijven.

Inzittendenveiligheid is niet erg slecht. Met 73 procent van de punten voor volwassenen en 70 voor kinderen is de auto ondanks de heftige crashbeelden niet echt onveilig. Voetgangers komen minder graag een Aiways U5 met onoplettende bestuurder tegen. Op dit vlak scoort de EV slechts 45 procent van de punten. Voor veiligheidsfuncties haalt de Chinees ook niet meer dan 55 procent van de punten. Opvallend is dat de Aiways de enige SUV in dit lijstje is.

Citroen e-Mehari

De Citroen e-Mehari staat op plek vier van de onveiligste elektrische auto’s volgens Euro NCAP. De auto behaalde in 2017 slechts drie sterren.

Voor volwassen inzittende haalt de auto 74 procent van de veiligheidspunten, voor kinderen is dit 78 procent. Voetgangersveiligheid en de veiligheidssystemen kunnen met 48 en 25 procent van de punten een stuk beter.

Skoda Citigo/Volkswagen e-Up

De top vijf wordt afgesloten door de Skoda Citigo en de Volkswagen e-Up. De elektrische auto haalde in 2019 een score van drie sterren.

Volwassen inzittende en kinderen zitten met 81 en 83 procent veilig. Op voetgangersveiligheid en de veiligheidssystemen scoort de auto slechter met 46 en 55 procent.