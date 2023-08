Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Westerse merken moeten worden vernietigd’, zegt het Chinese BYD

Autofabrikanten letten op hun woorden en zijn nauwelijks minder diplomatiek dan politici. Behalve het grote, Chinese BYD-concern, kennelijk. Dat deed recent een aantal gepeperde uitspraken.

BYD vierde vorige week een productiemijlpaal en daarbij gaf oprichter en bestuursvoorzitter Wang Chuanfu een toespraak. “Ik geloof dat voor Chinese merken de tijd is gekomen”, zei hij, staand voor een afbeelding met daarop de logo’s van twaalf Chinese fabrikanten.

Virale video van BYD

Tijdens het event werd ook een video vertoond, waarin werd stilgestaan bij de oprichting van die twaalf fabrikanten, van FAW in 1956 tot ‘startups’ als Xpeng, Nio en Li Auto.

“Onze verhalen verschillen”, zegt een stem, “maar we gaan dezelfde kant op. We maken geen onderscheid tussen jou en mij.” Daarmee wordt bedoeld dat de Chinese merken weliswaar met elkaar concurreren, maar dat het nog veel belangrijker is dat ze de Westerse wereld veroveren.

Het filmpje – dat viral ging op de sociale media in China – eindigt met een oproep aan alle Chinese autofabrikanten: “Vernietig de oude legenden en wordt een merk van wereldklasse.”

Reacties concurrenten

“Ik ben trots op de Chinese auto-industrie”, schreef Nio-oprichter William Li op Weibo: “We kunnen veel leren van het succes van BYD.” Li Xiang, CEO van Li Auto, deelde de video en zette erbij: “Hoera voor BYD!”

BYD grootste EV-merk

BYD is de grootste producent van elektrische en semi-elektrische voertuigen in China. In de eerste zeven maanden van dit jaar had het bedrijf een marktaandeel van 37 procent in de new-energy automarkt. Vorig jaar was dat nog 29 procent.

In Nederland is BYD ook actief, met 180 verkochte auto’s in 2022 en 665 in de eerste zeven maanden van 2023. De Han (een elektrische middenklasse sedan) en Tang (een forse elektro-SUV) lopen nog niet zo. Vooral de compacte Atto 3 is populair, met tot nu toe 635 registraties.