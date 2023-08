Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla Model S en Model X met yoke-stuur hebben last van ongedierte

Het yoke-stuur van Tesla – leverbaar in de Model S en Model X – is een gimmick; een oplossing voor een probleem dat niet bestaat. Het werkt in de praktijk niet goed en wordt ook nog eens geplaagd door kwaliteitsproblemen, waarvan de nieuwste de ‘Tesla-worm’ is.

De Model S en Model X zijn leverbaar met een zogeheten yoke-stuur, een soort half stuurtje, dat lijkt op de stuurknuppel van een vliegtuig (en het stuur uit KITT). Waarom? Geen idee. Een rond stuur is nog altijd de beste oplossing voor een auto.

Lexus doet ‘yoke’ beter dan Tesla

Helemaal omdat Tesla geen variabele overbrenging gebruikt, zoals Lexus dat bijvoorbeeld wel doet met de yoke in de RZ. In die elektrische SUV hoef je niet over te pakken omdat de wieluitslag op lagere snelheid groter is dan op hogere snelheid.

In de Model S en Model X moet je wél overpakken en dat gaat met een half stuurtje simpelweg heel erg moeilijk. Natuurlijk kan het, maar wat nou als je in een reflex moet reageren op een noodsituatie en je grijpt mis? Met een rond stuurwiel gebeurt dat niet.

Kwaliteit van het stuurtje ondermaats

Hoe dan ook, de yoke is niet bijzonder goed doordacht. Daarbij komt ook dat de kwaliteit van het ding nogal te wensen overlaat. Model S- en Model X-rijders delen foto’s op sociale media van bekleding die al snel loslaat. En dat in een EV van meer dan 100.000 euro.

Tesla zegt de kwaliteit te hebben verbeterd, maar lijkt ook een nieuw ‘probleem’ te hebben gecreëerd. De Tesla-worm, wordt het fenomeen op sociale media genoemd, want op de nieuwe yoke-sturen is het net alsof er een worm onder de airbagcover zit.

Hij begint onder, in het midden van het stuur, en maakt een halve cirkel over het stuurhart, tussen de L en A van het logo door. Volgens Model S- en Model X-rijders op Reddit zou Tesla op de hoogte zijn van de issue, maar niet van plan zijn er iets aan te doen.