Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Opel Corsa facelift – wat is er nieuw?

De Opel Corsa is gefacelift en die vernieuwde versie is nu te bestellen. Wat zijn de grootste verbeteringen? Met een duik in de prijslijst maken we opnieuw kennis.

De huidige generatie Opel Corsa kwam in 2019 op de markt en wist zich al snel te vestigen als een populair model in het B-segment. Voor 2023 vond Opel het desondanks tijd voor een facelift. Op visueel vlak is het belangrijkste nieuws de introductie van het Opel Vizor, het nieuwe merkgezicht. Vanbinnen zien we vooral een nieuw stuurwiel en een geüpdatet infotainmentscherm. De gebruikelijke faceliftzaken.

Wat is er vernieuwd bij de Opel Corsa?

Het grootste nieuws is te vinden op gebied van de aandrijving. Alle voorgaande motoren zijn vervangen door iets vernieuwde exemplaren met 48V mild hybrid-technologie, wat zorgt voor een iets lager verbruik. Voor de rest niets nieuws onder de zon, want er is nog steeds keuze uit een benzinemotor met 55 kW (75 pk), 74 kW (100 pk) of 96 kW (130 pk), waarbij die eerste er alleen met handbak is.

Het echt grote nieuws is voor de Opel Corsa-e. Die heet voortaan Opel Corsa Electric en krijgt naast de 100 kW (136 pk) sterke versie ook een krachtiger variant met 115 kW (156 pk). Ondanks het extra vermogen bij een even grote batterij heeft de krachtiger versie met 406 WLTP-kilometers de grootste actieradius. De eerdere versie komt nu met 354 km ook net iets verder.

Prijzen Opel Corsa facelift

Met de facelift neemt zeker ook het bedrag op het prijskaartje weer toe? Nou, dat dan weer niet. De vanafprijs van 23.349 euro is vrijwel exact gelijk aan wat de pre-facelift Corsa op het laatst kostte. Dat ondanks een (ietsje) rijkere standaarduitrusting. De Opel Corsa Electric is zelfs zo’n 2.000 euro goedkoper geworden en heeft nu een vanafprijs van 34.999 euro.

De overige prijzen: de 74 kW (100 pk) benzinemotor is er vanaf 24.499 euro (+1.850 euro voor de automaat), de 96 kW (130 pk) versie kost minimaal 28.549 euro. De nieuwe, krachtiger Opel Corsa Electric steekt met een vanafprijs van 37.999 euro wel wat boven de rest uit.

Nieuwe Opel Corsa in drie smaken

Op wat details na is de standaarduitrusting niet veel anders dan voor de facelift. Verder zijn er voortaan drie uitvoeringen: een naamloos basismodel, de GS-uitvoering en de Ultimate-uitvoering. Naast de iets rijkere uitrusting onderscheiden die laatste twee zich ook met respectievelijk 16-inch en 17-inch lichtmetalen velgen, een iets andere bumpergrille, een contrasterend zwart dak en zwarte logo’s en typeaanduiding.

De meeste uitrustingsniveaus zijn met de meeste motorvarianten te combineren. Opvallende uitzonderingen zijn dat de 100 pk-versie met automaat er alleen in basisuitvoering is, dat de Ultimate alleen is te bestellen met 100 pk handbak en dat de 130 pk met automaat er alleen is als GS.

De Corsa Electric krijgt doorgaans de meeste aandacht, maar omdat dat ook meteen de duurste versies zijn en elektrisch rijden sowieso nog niet voor iedereen een optie is, stellen we deze keer de benzineversie samen. Bovendien hebben we eerder al eens de Corsa-e samengesteld. Onze keuze valt deze keer op de GS-uitvoering met 130 pk en achttrapsautomaat.

Exterieuraankleding

Het kleurenpalet is met de facelift van de Opel Corsa wat minder sprankelend geworden. De standaardkleur was oranje, maar nu niet-metallic donkergrijs. Betaal je 199 euro extra, dan wordt de auto wit. Voor 699 euro meerprijs kan je kiezen voor lichtgrijs of zwart, maar ook voor donkerblauw. Dit zijn metallic-kleuren.

Donkerrood maakt het aanbod compleet, met een meerprijs van 899 euro. Het is wel de kleur waar wij voor kiezen. Het contrasterend zwarte dak vinden wij wel goed staan. Is het niet zo jouw ding, dan is het dak als optie zonder meerprijs ook uit te voeren in carrosseriekleur.

De standaard 16-inch velgen zijn naar wens nog om te ruilen voor volledig zwarte velgen in dezelfde maat (149 euro) of de 17-inch velgen van de Ultima-uitvoering (299 euro). Wij houden het bij de standaardvelgen voor de Opel Corsa.

Interieuraankleding

In het interieur zijn we dan weer snel klaar: de standaard zwarte stoffen bekleding met witte accenten is de enige mogelijkheid.

Losse opties en pakketten

Er zijn om te beginnen drie optiepakketten voor de Opel Corsa: het Introductie-pakket (999 euro), het Comfort-pakket (499 euro) en het Technologie-pakket (749 euro). Met het Introductie-pakket krijg je onder meer het grotere 10-inch centrale touchscreen met navigatie, achteruitrijcamera, getinte ramen achter en keyless start. Het Comfort-pakket biedt onder andere stuur- en voorstoelverwarming, hoogteverstelling voor de passagiersstoel en een extra armsteun. Het Technologie-pakket omvat de adaptieve LED Matrix-koplampen en overlapt verder met een aantal zaken met voornoemde paketten. Wij vinken Introductie en Comfort aan.

De lijst met losse opties is beperkt. Voor 399 euro hadden we elektronische klimaatcontrole kunnen aanvinken, maar die zit nu al bij de aangevinkte pakketten inbegrepen. Blijft eigenlijk alleen het panoramadak (749 euro) nog over. Laten we deze keer even zitten.

De vernieuwde Opel Corsa zelf samenstellen

Uiteindelijk hebben we een goed aangeklede Opel Corsa met een prijskaartje van 31.095 euro voor ons staan. Hoe zou jij de Opel Corsa samenstellen? Bekijk hem in de configurator op www.opel.nl.