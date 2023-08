Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze 3 Europese landen moet je een milieusticker hebben

Ondanks dat het weer in ons land mooier wordt, gaan er nog veel Nederlanders op vakantie met de auto. Om niet voor verrassingen te komen staan, geeft Autovisie je een lijst met de drie Europese landen waar je een milieusticker nodig hebt.

In dit artikel houden we rekening met personenauto’s. Voor campers of andere voertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kilogram, gelden soms andere regels.

In deze drie Europese landen moet je een milieusticker hebben

Hoewel er meer landen zijn met milieuzones, heb je maar een paar milieustickers nodig als je met jouw auto alle Europese landen wil doorkruisen.

Duitsland

In Duitsland is het verplicht om een milieusticker op je auto te hebben. Tenminste, als je steden in wil. Niet alleen grote steden als Berlijn, maar ook in steden als Oberhausen en Wuppertal is een milieusticker verplicht.

Een Duitse milieusticker kan je al voor 12,50 euro online bestellen inclusief verzending. Dit is een stuk goedkoper dan onderweg. Kom je in een milieuzone zonder sticker, dan riskeer je een boete van 100 euro.

Frankrijk

In Frankrijk is in bepaalde stadscentra en departementen een milieusticker verplicht. Bijvoorbeeld in Montpellier, Nice en Parijs heb je er een nodig. Ook tijdens drukke momenten in andere gebieden kan de sticker ineens verplicht zijn.

Aan te raden is om er een te kopen. De sticker kost slechts 4,61 euro inclusief verzending. Heb je geen sticker, dan riskeer je 68 euro boete.

Spanje

In Spanje kan het voorkomen dat je een milieusticker nodig hebt, bijvoorbeeld in Madrid. Voor Nederlandse auto’s kan je echter geen Spaanse milieusticker krijgen. Jouw Duitse of Franse sticker is in dit geval ook geldig. Rijd je zonder sticker, dan riskeer je een boete van 200 euro.

Ga je naar Barcelona, dan gelden de buitenlandse stickers niet. Om toch met je auto de stad in te mogen, moet je een dagvergunning aanvragen of een vergunning voor lange termijn hebben. Aanvragen doe je via deze link. Sta je niet geregistreerd, dan word je direct gespot door de verkeerscamera’s en krijg je een boete van minimaal 200 en maximaal 1800 (!) euro.