5 bijtellingsvriendelijke youngtimers voor maximaal 35.000 euro

Ben je op zoek naar een auto met weinig bijtelling, dan kan je elektrisch gaan rijden. Als autoliefhebber is er echter nog een keuze om niet veel voor je auto te betalen. Autovisie licht vijf fantastische youngtimers uit die je als bijtellingsvriendelijke occasion kan kopen.

De bijtelling over een youngtimer is 35 procent van de dagwaarde. Doordat de dagwaarde van youngtimers (15 tot 30 jaar oud) lager is dan de cataloguswaarde, betaal je minder bijtelling voor de auto’s.

We gaan op zoek naar bijtellingsvriendelijke youngtimers voor maximaal 35.000 euro. De occasions zijn allemaal echte liefhebbersauto’s op hun eigen manier.

Bentley Arnage

Waarom ook niet. Als je op zoek bent naar een extreem luxe en unieke youngtimer, dan is de Bentley Arnage uitermate geschikt. In eerste instantie lag er een 4,4-liter V8 van BMW in de neus. Deze werd later vervangen door een 6,75-liter V8 van Rolls-Royce.

We vinden een origineel Nederlandse Bentley Arnage uit 2003. Het is een zogenaamde Red Label – te herkennen aan de rode logo’s. De occasion heeft pas 126.000 kilometer ervaring en valt met 34.500 euro net binnen ons budget.

Citroën C6

Ben je meer van Franse luxe, dan is de keuze voor een youngtimer met weinig bijtelling simpel: een Citroën C6. Het mooie design, de onwijs comfortabele rijervaring en allerlei technische snufjes maken het een fijne reisgenoot. De C6 heeft een head-up display en beschikt over hydropneumatische ophanging. Hierdoor worden oneffenheden in het wegdek goed weggefilterd.

Voor minder dan 35.000 euro kan je een prachtexemplaar op de kop tikken. We vinden een origineel Nederlandse auto die slechts één eigenaar heeft gehad en dealeronderhouden is, voor nog geen 20 mille. De occasion komt uit 2006 en heeft minder dan 130.000 kilometer op de teller staan.

BMW M5

Na een Bentley en Citroën gaan we voor iets sportievers. Sterker nog, we gaan voor de lekkerste BMW M5 die ooit gemaakt is. De E60-generatie van de M5 beschikt namelijk over een V10. Hoe bijzonder die bijtellingsvriendelijke youngtimer is, laat Peter Hilhorst je zien in deze video.

Een Touring vinden voor ons budget, is helaas niet mogelijk. Maar een sedan lukt wel! Voor net geen 35 mille vinden we origineel Nederlandse BMW M5 uit 2006 met net geen 160.000 kilometer op de teller. De grijze kleur maakt het de ultieme sleeper – als je het geluid niet hoort.

Land Rover Defender

Rijd je niet zoveel snelwegkilometers, en woon je wellicht achteraf, dan kan je kiezen voor een Land Rover Defender. Voor minder dan 35.000 euro vind je 26 occasions. Opvallend is dat kilometerstanden van meer dan 400.000 kilometer geen uitzondering zijn.

We vinden een occasion die iets meer dan de helft van dat heeft gelopen. De bijtellingsvriendelijke youngtimer komt uit 2002 en is origineel Nederlands. Het prijskaartje bedraagt net geen 32 mille.

Renault Avantime

Na luxe, sportiviteit en een dikke offroader, is het tijd voor een ‘praktische’ MPV. Waarom praktisch tussen aanhalingstekens? Omdat de Avantime veel meer is dan dat. Hoe bijzonder de Renault is, leggen we in dit artikel uit.

Autovisie vindt de bijtellingsvriendelijke youngtimer als occasion bij een Renault-garage. De Avantime is in 2002 in Nederland geleverd en heeft iets meer dan 180.000 kilometer ervaring. Het prijskaartje bedraagt nog geen 11 mille. Voor het budget van 35.000 euro kan je alle drie de Avantimes die op dit moment te koop staan op Gaspedaal.nl kopen.