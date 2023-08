Deel dit: Share App Mail Tweet

Opnieuw crasht de peperdure supercar van Lewis Hamilton

Opnieuw crasht de Pagani Zonda 760 LH die van Lewis Hamilton is geweest. De Formule 1-coureur zat niet in de auto, de nieuwe eigenaar verloor de controle over de supercar.

Pagani’s zijn listige auto’s. Zelfs de beste coureurs ter wereld hebben moeite met een auto als de Zonda.

Crash Lewis Hamilton

Zo ook Lewis Hamilton. Hij parkeerde zijn Pagani Zonda 760 LH in 2015 tegen stilstaande auto’s in Monaco, weliswaar na een avond stappen. Later liet hij weten dat de Zonda vreselijk is om te rijden. Toch werd zijn supercar hersteld en in 2021 werd hij nog gespot in de Italiaanse bolide.

Nog een crash met de Pagani Zonda

Toch besloot Hamilton afscheid te nemen van zijn Pagani. De nieuwe eigenaar van zijn auto heeft het nog veel bonter gemaakt dan de F1-coureur.



De voormalig auto van Lewis Hamilton ligt volledig in puin. Bijna alles lijkt scheef te staan aan de auto. Het zal een fortuin kosten om de supercar weer de weg op te krijgen. Ondanks de hevige crash is de bestuurder gelukkig met de schrik vrij gekomen.

Op verzoek van Lewis Hamilton gebouwd

Van Pagani Zonda 760 LH zijn naar verluidt slechts vijf exemplaren gebouwd. De auto is gemaakt op verzoek van Lewis Hamilton, vandaar de initialen ‘LH’.

Het getal 760 verwijst naar het motorvermogen van de supercar. Achter de voorstoelen ligt een 7,3-liter V12 die gebouwd is door Mercedes-AMG. De auto weegt slechts 1220 kilogram en sprint in slechts 2,6 seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt een adembenemende 350 kilometer per uur.