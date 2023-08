Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Jaguar E-Pace – problemen, uitvoeringen en prijzen

De Jaguar E-Pace is een handzame en sportieve zwaargewicht. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

Ook Jaguar valt na lang uitstellen voor de verleidingen van de sports utility-rage. Na de goed ontvangen F-Pace verschijnt in 2017 de kleinere E-Pace. Hoewel niet grensverleggend is de kleinste SUV van het Engelse merk een exclusief alternatief voor de bekende merken en modellen van zijn segment.

Carrosserie Jaguar E-Pace

Voor de vormgeving van de E-Pace, modelcode X540, haalt Jaguar inspiratie uit de F-type. Met deze sportauto deelt de 4,39 meter lange SUV onder meer de vorm van de koplampen, de motorkap, de achterlichten en de sterk aflopende coupédaklijn. Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft de E-Pace een sobere, chique of dynamische uitstraling.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

De optielijst vermeldt led- en matrix-ledkoplampen, een vast panoramadak, een contrasterende dakkleur, een elektrisch bedienbare achterklep, het Black Pack en het R-Dynamic sportpakket. Voor een terreinauto-achtige uitstraling zijn treeplanken en rvs-bumperafwerking leverbaar. Als gevolg van Jaguars keuze voor een stalen carrosserie weegt de E-Pace vrijwel net zoveel als de grotere F-Pace, die grotendeels van aluminium is gemaakt. De facelift van 2020 brengt een markanter vooraanzicht en nieuwe koplampen met optionele pixel-ledtechniek.

Interieur Jaguar E-Pace

Ook het interieur is beïnvloed door de F-type, met een driespaaks stuur en een opvallende handgreep die het dashboard met de middenconsole verbindt. De hoge taillelijn en vlakke raampartijen geven een geborgen gevoel. Het instrumentarium is analoog/digitaal of volledig digitaal en gaat samen met 10-inch InControl TouchPro-infotainment. De afwerking en materialen zijn van topkwaliteit, de beenruimte achterin houdt niet over.

De optielijst vermeldt 3D-navigatie, rijhulpsystemen zoals adaptieve cruise control met file-assistent, een head-up display, parkeerhulp met 360-graden camerasysteem, Configurable Dynamics, Meridian audio, diverse soorten en kleuren leer en stoelverwarming en -koeling. Voor een sportieve sfeer zorgt het R-Dynamic-pakket met sportstoelen en zwarte hemelbekleding. De facelift van 2020 brengt een nieuw 11,4-inch Pivi Pro-infotainmentsysteem, AndroidAuto/Apple CarPlay, een elegantere transmissiehendel en nieuwe opties, zoals een 3D-surround-camerasysteem en een ClearSight-achteruitkijkspiegel.

Motor

Vanaf de introductie is er keuze uit twee dwarsgeplaatste Ingenium viercilinder motoren, een 2.0-benzinemotor (250-300 pk, 365-400 Nm) en een 2.0-dieselmotor (150-240 pk, 380-500 Nm). Begin 2018 komt daar een nieuwe instapmotor (200 pk, 365 Nm) bij.

De facelift van 2020 brengt nieuwe motoren en nieuwe (milde) hybridetechniek. Het benzinegamma wordt uitgebreid met een 1.5-driecilinder benzinemotor zonder (160 pk, 260 Nm) of met plug-in techniek (309 pk, 504 Nm). De plug-in versie heeft een elektrische actieradius van 55-62 kilometer. De introductie van mild-hybride techniek maakt de viercilinders schoner en zuiniger. Ook wordt het dieselaanbod herzien (163-204 pk, 380-430 Nm).

Transmissie Jaguar E-Pace

De E-Pace heeft voorwielaandrijving of vierwielaandrijving en een handgeschakelde of een automatische transmissie. De instapdiesels zijn leverbaar met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een negentraps ZF-automaat.

De benzinemotoren en de sterkste dieselmotoren hebben altijd een negentraps automaat. De 1.5-benzinemotor (eind 2020) is verbonden met een achttraps automaat. Dit geldt ook voor de PHEV. Standaard AWD omvat een enkelvoudige Haldex-koppeling. Active Driveline AWD heeft twee elektronisch geregelde koppelingen. Dit systeem verdeelt de aandrijfkracht niet alleen tussen de voor- en achteras, maar ook tussen de achterwielen, wat de rijdynamiek vergroot en het gevoel van achterwielaandrijving oproept. Het toegestane geremde trekgewicht van de E-Pace verschilt per uitvoering, maar bedraagt maximaal 1.800 kilo.

Wielophaning

De Jaguar E-Pace deelt zijn PTA-platform met de Range Rover Evoque en de Land Rover Discovery Sport. Onafhankelijke voorwielophanging gaat samen met een onafhankelijke multilink-achterwielophanging.

Het onderstel heeft een nadrukkelijk sportieve afstemming. In combinatie met grote wielmaten gaat dat enigszins ten koste van het comfort. Het optionele Adaptive Dynamics-onderstel met elektronisch geregelde adaptieve schokdempers zorgt voor een beter uitgebalanceerde rijkarakteristiek. De stuurinstallatie is gevoelloos, maar voldoende precies. De wielmaten beginnen bij 17-inch en eindigen bij 21-inch.

Welke moet ik hebben?

De E-Pace is geen lichtgewicht. Wie waarde hecht aan prestaties die passen bij de uitstraling, koopt een benzine- of dieselmotor met minimaal 200 pk. Naast het basismodel (17-inch, stof) is er keuze uit de S (18-inch, led-koplampen, leer, navigatie), de SE (19-inch, Meridian, Park Pack) en de HSE (20-inch, keyless entry, geperforeerd leer, digitaal instrumentarium, Drive Pack).

Alle uitvoeringen zijn te combineren met het sportpakket R-Dynamic. Speciale uitvoeringen zijn de Chequered Flag (R-Dynamic sportpakket, panoramadak, digitaal instrumentarium) en de R-Dynamic Black Edition (R-Dynamic sportpakket, 19-inch, rode remklauwen, panoramadak, privacy-glass). Vanaf eind 2022 staat de E-Pace uitsluitend als R-Dynamic in de prijslijst. Het merk grijpt de gelegenheid aan om de standaarduitrusting verder uit te breiden.

Moet de Jaguar E-Pace het worden?

De Jaguar E-Pace onderscheidt zich met zijn merknaam, vormgeving, aankleding en karakter. Het grootste minpunt blijft zijn hoge gewicht. De instapper weegt bijna 1,8 ton en dat loopt op tot meer dan 2,0 ton voor de plug-in hybride. Ook het niet overdadig ruime interieur en de voldoende krachtige, maar weinig inspirerende viercilinders kunnen redenen zijn om het model over te slaan.

De conclusie van Autovisie na de introductie blijft dan ook overeind: de E-Pace is niet grensverleggend, wel een prima alternatief voor de Duitse concurrentie en een goede keuze voor liefhebbers van sportieve rijeigenschappen. En van exclusiviteit niet te vergeten, want het is geen auto die je op elke straathoek tegenkomt.

📅 Tijdlijn Voorjaar 2017 – introductie Jaguar E-Pace, First Edition 2018 – P200 2019 – Chequered Flag 2021 – R-Dynamic Black Edition Najaar 2020 – facelift, Pivi Pro, P160 & P300e AWD Najaar 2022 – standaard R-Dynamic

Dit kosten ze

Op Gaspedaal.nl staan minder dan 100 exemplaren van de Jaguar E-Pace te koop. Prijzen starten bij 33.000 euro voor een P250 AWD SE (2018, 100.000 km) en 35.000 euro voor een P250 AWD R-Dynamic (2018, 90.000 km). Een P200 AWD SE met een lagere tellerstand (2019, 38.000 km) kost 38.000 euro.

De P300 AWD komt binnen bereik vanaf 42.000 euro (R-Dynamic, 96.000 km). Het faceliftmodel met benzinemotor is er vanaf 48 mille (P160 Launch Edition, 2021, 45.000 km). De P300e AWD plug-in hybride kost minimaal 58 mille (R-Dynamic S, 2021, 37.000 km). De bandbreedte voor diesels is 28.000 tot 45.000 euro.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 225,88 Remschijven voor, per set € 103,33 Driehoeksdraagarm rechtsvoor, vanaf € 239,44 Pirelli P Zero, 235/50 R20 104Y, per stuk vanaf € 234,20 Aircocondensor incl. droger, vanaf € 248,75 Waterpomp, vanaf € 263,92

Prijzen gelden voor een Jaguar E-Pace P200 AWD van 2018 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 400,– Grote onderhoudsbeurt vanaf € 600,-

Het onderhoudsinterval (P200 AWD) is 26.000 kilometer/2 jaar.

Pluspunten Jaguar E-Pace

+ Uitstraling

+ Rijdynamiek

+ Exclusief

MInpunten Jaguar E-Pace

– Zwaar

– Stug onderstel

– Beenruimte achterin