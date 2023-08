Deel dit: Share App Mail Tweet

Word de snelste aannemer van Nederland met deze Bentley-pickup!

Je moet er wel 175.000 euro voor over hebben, maar dan ben je meteen de snelste aannemer van Nederland. LPG-tank achterin, grijs kenteken erop en gaan met die Bentley Continental Flying Spur-pickup.

We hebben door de jaren heen veel bijzondere pickups voorbij zien komen, zoals een Jaguar XJ, maar dat iemand een Bentley als basis heeft genomen, is wel érg opvallend. Letterlijk, overigens, want in deze paarse kleur met zilverkleurige motorkap is de Continental beslist geen grijze muis.

Was ooit een Bentley Flying Spur

Deze Bentley was ooit een Flying Spur. Dat kun je zien aan de afstand tussen het voorportier en het achterspatbord. Hij is aangepast door het Britse bedrijf DC Customs. De operatie kostte maar liefst 120.000 pond (omgerekend zo’n 140.000 euro).

Hele bouwproces is gedocumenteerd

Het hele bouwproces is gefotografeerd en gedocumenteerd. Als je deze Bentley koopt, krijg je er een koffietafelboek bij met daarin alles over deze opmerkelijke creatie. Volgens de verkoper op Pistonheads heeft de Continental op verschillende autoshows en in tijdschriften gestaan.

Met hout afgewerkte laadbak

Het interieur lijkt door de ombouwers met rust gelaten te zijn. Al is er natuurlijk geen tweede zitrij meer. Op die plek ligt nu een prachtige, met hout afgewerkte laadbak, die niet over de volle breedte loopt, omdat er links en rechts afsluitbare opbergvakken zijn ingebouwd.

Twinturbo W12 met 560 pk

Voorin ligt Bentleys bekende 6,0-liter twinturbo W12, die in de eerste generatie Flying Spur 560 pk en 650 Nm levert. Het is niet bekend of de pickup zwaarder of lichter is geworden, maar de standaard Flying Spur ging in ieder geval in 4,9 seconden naar 100 km/h en haalde een top van 314 km/h.

Bentley Continental GT vanaf 30 mille

Mocht je 175.000 euro nou te veel vinden voor een Bentley uit 2005 met 56.000 kilometer op de teller, dan kun je altijd op Gaspedaal kijken, waar gebruikte Continental GT’s en Flying Spurs beginnen bij 30.000 euro respectievelijk 75.000 euro.