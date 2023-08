Deel dit: Share App Mail Tweet

Verboden vrucht: Nissan Skyline Nismo

Bij ons komen weinig echt leuke auto’s op de markt en als dat het geval is, zijn ze onbetaalbaar. In Japan kunnen ze wél genieten van speciaal spul, zoals deze heerlijke Nissan Skyline Nismo.

Nissan is in Nederland een klein beetje uitgeblust, met alleen nog een paar cross-overs, de Juke, Qashqai en X-Trail, en twee elektrische auto’s, de Leaf en Ariya. In Japan verkoopt het merk veel meer modellen, waaronder leuke Nismo-uitvoeringen van onder meer de Leaf, de Aura (een vijfdeurs hatchback die wij niet kennen) en de sportcoupé Z.

Nissan Skyline Nismo

Deze Nissan Skyline is nieuw. Althans, de Nismo-versie dan, want de huidige Skyline is al sinds 2014 op de markt. Voor wie het model denkt te herkennen: dat kan kloppen, want de Skyline is gebaseerd op de Infiniti Q50, die tien jaar geleden ook in Nederland werd verkocht.

Deze Skyline Nismo wordt in een gelimiteerde oplage van honderd exemplaren gebouwd en heeft een 3,5-liter V6 met twee turbo’s, die goed is voor een vermogen van 420 pk en 550 Nm koppel.

Nissan heeft hem verder op een aantal punten aangepast. Zo is het onderstel stugger gemaakt, zitten er betere remmen op en is zelfs de carrosserie stijver gemaakt. De Skyline Nismo heeft achterwielaandrijving en een zeventraps automaat.