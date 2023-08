Deel dit: Share App Mail Tweet

Gran Turismo: Van gamer naar racer, het bijzondere verhaal van Jann Mardenborough

Vanaf deze week draait in de bioscoop de film Gran Turismo, waarin het bijzondere verhaal wordt verteld van Jann Mardenborough, een jonge Britse gamer die het schopte tot de 24 Uur van Le Mans.

Simracen is populair, zelfs onder professionele coureurs. Toen in de coronatijd het Formule 1-kampioenschap werd stilgelegd, gingen onder meer Lando Norris, Alexander Albon en George Russell online verder in de Virtual Grand Prix-reeks.

Max Verstappen weigerde

Max Verstappen, zelf een fanatiek simracer, weigerde mee te doen. “Dit spel van de Formule 1 speel ik nooit. Voordat je snapt hoe het werkt, ben je een paar dagen verder. En ik ga niet in het achterveld rondrijden.” Simulatoren als iRacing en rFactor zijn wat anders dan de spellen die de meeste mensen thuis spelen, al benadert de langlopende Gran Turismo-reeks van Sony de realiteit van het racen behoorlijk.

Het eerste deel kwam in 1997 uit voor de PlayStation, de nieuwste game, Gran Turismo 7, debuteerde vorig jaar op de PlayStation 4 en 5. Het boegbeeld van de serie is de Japanse ontwikkelaar en coureur Kazunori Yamauchi (er is in het Spaanse Ronda zelfs een straat naar hem vernoemd).

De Nissan GT Acadamy (Gran Turismo)

In 2006 bedacht Darren Cox, een slimme manager van Nissan Europe, een manier om zowel Nissan als de PlayStation te promoten. Zijn idee mondde twee jaar later uit in de GT Academy, een joint venture tussen Nissan en Sony. De competitie begon online, met kwalificatieronden in verschillende landen en aansluitend een nationale finale, waarin de deelnemers ook fysieke en mentale tests moesten doorstaan én moesten bewijzen dat ze in een echte Nissan 350Z uit de voeten konden.

Daarna werden de winnaars uit alle landen samengebracht op het circuit van Silverstone voor het Race Camp, een evenement van een week met races, rally’s en driftwedstrijden in buggy’s, formuleauto’s, Caterhams en diverse Nissan-modellen, zoals de Leaf, Pulsar en GT-R. Voor slechts één gamer was plek in het Driver Development Programme van Nissan Motorsport. In 2008 was dat de 23-jarige Spanjaard Lucas Ordóñez, die drie jaar later tweede werd in de LMP2-klasse op Le Mans.

Waarom gaat de film Gran Turismo over de Europese winnaar?

Waarom de film Gran Turismo dan over de Europese winnaar uit 2011 gaat? Omdat Jann Mardenborough slechts negentien jaar oud was toen hij van de GT Academy naar de GT4 European Cup ging. Bovendien heeft hij het het verst geschopt van alle voormalige kampioenen (Nissan en Sony zijn in 2016 met de wedstrijd gestopt).

Respectloos Er is kritiek op Gran Turismo. In de film wordt een dodelijk ongeluk uit 2015 gebruikt voor een dramatisch effect. Mardenborough zit in de put en voelt zich schuldig, waarna hij wordt opgepept door zijn coaches en succesvol de 24 Uur van Le Mans rijdt. Eind goed, al goed. In werkelijkheid vloog hij twee jaar ná Le Mans over de hekken langs de Nordschleife, waarbij een toeschouwer om het leven kwam.

Inmiddels hangt zijn carrière duidelijk in de touwen. In 2021 en 2022 was hij simulatorcoureur in de Formule E. Nu is hij reserverijder in de Japanse Super Taikyu Series. Mardenborough (in de film gespeeld door Archie Madekwe) had geen enkele race-ervaring toen hij in de GT Academy 90.000 andere deelnemers versloeg.

Dat mocht ook niet, volgens de regels. Zijn beste resultaat kwam in 2013, toen hij als negende finishte tijdens de 24 Uur van Le Mans en als tweede in de LMP2-klasse, in een Zytek Nissan met als copiloten zijn medewinnaar van de GT Academy, Lucas Ordóñez, en de ervaren Duitse coureur Michael Krumm.