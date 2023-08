Deel dit: Share App Mail Tweet

In de Pininfarina B95 worden vliegjes levensgevaarlijke projectielen

Automobili Pininfarina hobbelt een beetje achter de trend aan, want deze B95 komt een paar jaar na de Aston Martin V12 Speedster, McLaren Elva en Ferrari Monza SP1 en SP2. Hij heeft een top van meer dan 300 km/h. Oef! Je zult maar een vliegje in je oog krijgen bij die snelheid.

Maar goed, kopers hebben nog genoeg tijd om een helm te bestellen, want de volledig elektrische B95 wordt pas in 2025 gebouwd en geleverd, als Pininfarina zijn 95ste verjaardag viert. De oplage is natuurlijk buitengewoon klein. Pininfarina stopt al na tien auto’s met de productie.

Pininfarina B95 lijkt op Ferrari Monza SP2

Het bedrijf vindt het vast niet leuk om te horen, maar wat ons betreft lijkt de B95 wel érg veel op de Ferrari Monza SP2, vooral schuin van voren en recht van achteren. Hij is echter 26 centimeter langer, met een lengte van 4,91 meter, en heel iets breder.

Onderhuids een 1900 pk sterke Battista

Technisch leunt hij zwaar op de Pininfarina Battista, met een 120 kWh-batterij en vier elektromotoren (één per wiel), die samen 1900 pk en 2340 Nm koppel leveren. Meer dan genoeg voor een acceleratie van stilstand naar 100 km/h in minder dan 2 seconden.

Laden doet de B95 bijna net zo snel als accelereren. Aan de juiste lader haalt hij 270 kW (net als de Audi E-Tron GT en Porsche Taycan), waarmee de enorme accu binnen 25 minuten van 20 tot 80 procent kan worden opgeladen.

Licht is de Pininfarina overigens niet. De ‘gewone’ Battista zit al boven de 2000 kilo, dus zal deze B95 mogelijk nog meer wegen, vanwege de voor de stijfheid nodige verstevigingen.

Houndstooth-bekleding op de stoelen

Het interieur komt grotendeels overeen met dat van de Pininfarina Battista. Voor de stoelen zijn twee verstelbare schermpjes geplaatst, waarmee de bestuurder en passagier ervoor kunnen zorgen dat ze niet de volle bak rijwind in het gezicht krijgen.

(Afbeelding: Automobili Pininfarina)

(Afbeelding: Automobili Pininfarina)

De B95 – die vóór op 20- en achter op 21-inch wielen staat – kan uiteraard helemaal aan de smaak van de kopers worden aangepast. Ze kunnen zelfs opteren voor met het exterieur matchende helmen. Grappig detail op dit exemplaar is de houndstooth-bekleding op de stoelen. Erg Porsche.

Wat de B95 moet kosten, heeft Pininfarina ook al bekendgemaakt: 4,4 miljoen euro! Daarmee is hij dus het dubbele van een Battista, die voor 2,2 miljoen euro in de prijslijst staat.