Deze Bentley Blower Jnr. is hét perfecte alternatief voor een Opel Rocks-e

Leuk hoor, zo’n elektrische stadskarretje als de Opel Rocks-e, maar een stylinghoogtepunt is het natuurlijk niet. Voor de connaisseurs introduceert The Little Car Company daarom deze Bentley Blower Jr.

Waarom junior? Omdat deze Bentley Blower niet net zo groot is als het origineel, een klassieke racewagen uit 1929, maar 15 procent kleiner. Hij wordt aangedreven door een 20 pk leverende elektromotor, waarmee hij een topsnelheid haalt van 72 km/h.

Bentley Blower Jr. met topsnelheid van 72 km/h

De actieradius van de Blower Jr. is nog best indrukwekkend. Pas na 104 kilometer is de batterij leeg. Om toch nog even de vergelijking te maken met de Opel Rocks-e (heiligschennis, dat weten we): die mag niet harder dan 45 km/h en heeft een range van 75 kilometer.

Overigens moet je twee keer kijken om te zien dat je niet met een originele Bentley Blower te maken hebt, want de Blower Jr. oogt als een behoorlijk volwassen klassieker, met een lengte van 3,7 meter en een breedte van 1,5 meter.

The Little Car Company voor het eerst straatlegaal

Nieuw voor de The Little Car Company is het feit dat de Blower Jr. straatlegaal is. Normaal gesproken maakt het bedrijf elektrische mini-auto’s voor kinderen met vermogende ouders, zoals de Bugatti Baby II en de Aston Martin DB5 Junior.

De Blower Jr. staat op een stalen frame, heeft echte bladveren en is uitgerust met Brembo-schijfremmen vóór en trommels achter. De carrosserie bestaat uit twee delen: de aluminium neus en het passagierscompartiment van koolstofvezel.

Bestuurder zit in het midden van de Blower Jr.

The Little Car Company noemt de Blower Jr. een 1+1, want de tweede persoon past alleen achterin. In tegenstelling tot in de echte Blower zit de bestuurder van de kleinere Bentley namelijk in het midden.

Grappig detail is dat in de ‘supercharger’ voor op de Blower Jr. de laadpoort zit. Op het dashboard zit een keuzeknop voor de rijmodi. Er zijn er drie: Comfort (met een vermogen van 2,7 pk), Bentley (11 pk) en Sport (20 pk).

Eerst 99 First Editions in Blower Green met een vlag

Van de Bentley Blower Jr. worden eerst 99 First Editions gebouwd, allemaal in de kleur Blower Green, met een Union Jack op beide flanken. Zomaar een stuk speelgoed is het autootje niet. Hij heeft zelfs een USB-aansluiting in de cockpit en een scherm voor de navigatie en achteruitrijcamera.