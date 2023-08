Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Lexus RZ

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Lexus RZ.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoever je echt met een EV komt.

De Lexus RZ

Autovisie ging voor een dubbeltest op pad met de BMW iX1 en de Lexus RZ en deed de welbekende normronde. Wil je daadwerkelijke actieradius van de BMW iX1 weten? Klik dan hier.

We reden de Lexus RZ Executive Line. De Lexus is tot nader order in slechts één uitvoering leverbaar: de RZ 450e met eveneens op elke as een elektromotor. De voorste is het 204 pk sterke exemplaar van de voorwielaangedreven Toyota bZ4X, op de achteras aangevuld met de 109 pk leverende elektromotor die de bZ4X 4WD op beide assen toepast. Samen leveren ze tot 313 pk en 435 Nm.

Het accupakket heeft een bruto-inhoud van 71,4 kWh, de niet-gecommuniceerde nettocapaciteit ligt volgens onze eerdere ervaringen met het platform rond de 64 kWh, waarmee onder ideale omstandigheden 400 kilometer gereden moet kunnen worden. Maar blijft er in praktijk van de actieradius van de Lexus RX 450e van over?

De daadwerkelijke actieradius

Het gemiddelde WLTP-verbruik van de RZ 450 ligt volgens Lexus 0,1 kWh hoger dan gemeten is. Echter, bij de fabrieksdata zijn de laadverliezen meegenomen.

We constateren dan ook minder actieradius dan opgegeven door de fabrikant. De Lexus RZ 450e komt volgens de normronde van Autovisie, onder zomerse omstandigheden, 349 kilometer ver. De laadtijd van 0 naar 80 procent wordt op 4 minuten na gehaald, vrij accuraat dus.