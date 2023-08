Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de BMW iX1

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de BMW iX1.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoever je echt met een EV komt.

Test met de BMW iX1

Autovisie ging voor een dubbeltest op pad met de BMW iX1 en de Lexus RZ en deed de welbekende normronde. De opgegeven actieradius van de BMW is een nuttige 440 kilometer. Maar wat blijft daar in praktijk van over?

We reden de BMW iX1 xDrive30, wat momenteel de enig leverbare variant is. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het aanbod op termijn in beide richtingen wordt uitgebreid. De ’30’ heeft op elke as een elektromotor met 190 pk en 247 Nm, die samen maximaal 313 pk en 494 Nm kunnen produceren.

De bruikbare accu-inhoud is met 64,7 kWh niet bijzonder groot (een Audi Q4 e-tron heeft bijvoorbeeld 77 kWh), maar we weten dat elektrische BMW’s in de praktijk doorgaans vrij zuinig met de energie omspringen.

De daadwerkelijke actieradius

Bij deze test met de BMW iX1 haalden we weliswaar minder dan de opgegeven actieradius, maar geen extreme uitslag. Het WLTP-verbruik van de BMW iX1 is volgens de fabriek 16,8 kWh per 100 kilometer. Het gemeten verbruik is slechts 16,4 kWh per 100 kilometer. Bij de fabriekscijfers zijn laadverliezen in de berekening meegenomen.

Van de 440 kilometer actieradius die de BMW iX1 hoort te hebben, was is in praktijk 394 kilometer over. Ook de laadtijd van 28 minuten van 10 naar 80 procent was erg accuraat en zelfs beter dan opgegeven. De test is gedaan op een zomerse dag en dus onder perfecte omstandigheden voor een EV.