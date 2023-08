Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasions: 3 bestelwagens voor 5.000 euro die je ook als personenauto kan gebruiken

Je hebt nog al eens wat te vervoeren, want je staat veel op rommelmarkten, je koopt wel eens wat spullen op, maar ja, je moet ook soms mensen meenemen. Eigenlijk heb je een bestelwagen èn een personenauto nodig… waarom niet twee in één? We selecteren drie occasions.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke van deze compacte stadsrakkers koop je voor maximaal 5000 euro? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Drie bestelwagen-occasions voor 5.000 euro die je ook als personenauto kan gebruiken

Citroën Berlingo (2015 – 2019)

Fiat Doblò (2000 – 2010)

Volkswagen Caddy (2004 – 2010)

1. Citroën Berlingo (2015 – 2019)

De Berlingo is op de logo’s na identiek aan de Peugeot Partner. Het interieur is lekker ruim, niet alleen achterin, maar ook rond de voorstoelen, met een handige ‘aflegplank’ boven de voorruit. Tussen de schuifdeuren is het voor twee volwassenen of drie kinderen ook prima uit te houden.

Het geluidsniveau is wel aanzienlijk, maar de Berlingo is wel lekker comfortabel, ook op lange ritten. De bagage-/laadruimte bedraagt 625/2800 liter. Twee schuifdeuren zijn standaard. De 1,4 liter motor is bij gemiddeld gebruik sterk genoeg, wie veel langere ritten rijdt, zal de 1,6 of 1,8 fijner vinden. Bij een autobedrijf in Drachten staat een spierwitte 1,4i ‘Cinqspace’ (2007, 102.000 km) voor € 4.950.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Een zwak puntje van deze generatie benzinemotoren is olielekkage op de koppakking. Dat lijkt geen ramp, maar als die olie in de dynamo terecht komt, dan houdt die er ook mee op. De koppakking preventief vervangen tegelijk met de distributieriem is heel verstandig. Een koelvin die het niet doet is een kleinigheid, behàlve als de bestuurder niet ziet dat de motor heetloopt. Te hard tegen een stoeprand rijden kan de brandstoftoevoer stoppen, dat is een ingebouwde veiligheid. De auto ‘denkt’ dan dat er aanrijding gebeurt. Kwestie van een schakelaar indrukken.

2. Fiat Doblò (2000 – 2010)

De Fiat Doblò valt direct op door zijn leuke, eigenwijze uiterlijk. Het oog wil toch ook wat! De sterkste eigenschap is dat de Fiat van dit ruime drietal ook nog eens de ruimste is. Onder de afdekplaat meet hij al 750 liter (het dubbele van een compacte auto), met ‘alles neer’ is dat liefst 3.000 liter. Jammer dat de tweede zitrij alleen omklapt en er niet uit kan, twee schuifdeuren zijn standaard.

De hoge zit went snel, op kruissnelheid is hij stiller dan verwacht. Boven de voorruit zit ook hier een pakjesplank. De 1,4 is de fijnste benzinemotor, maar reken op 1 op 10. Bij een autobedrijf in Ridderkerk staat een bronsbruine 1,4 ‘Dynamic’ (2007, 140.000 km) voor € 4.795.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Net als bij sommige andere merken kunnen de individuele bobines het bij de Doblò laten afweten en dat kan dus vier keer terugkomen, op elke cilinder zit zo’n ding. Een motor die niet op het gaspedaal reageert is een kwestie van vervuiling, dus een kleinigheidje. Elektronische storingen blijken vaak veroorzaakt door een los massacontact, bijvoorbeeld bij de accu. Da’s een kwestie van vastzetten. Typisch: de uitlaat breekt wel eens af bij de achterste demper. Als de boel verder vastzit en de uitlaat werkt gewoon, is daarmee best door te rijden.

3. Volkswagen Caddy (2004 – 2010)

Van dit drietal is de Caddy misschien wel het meest ‘bestelwagen’. Dat begint al met maar één zijschuifdeur, wel aan de rechter- (trottoir-)kant. Met 626/2.300 liter is de ‘laadruimte’ net even minder ruim dan bij de twee andere merken, maar behelpen is anders. De tweede zitrij is hier gemakkelijk uit te nemen. Boven de voorruit heeft ook de Caddy een grote opbergplank.

Op de weg is de Caddy wat rumoerig, hij helt wat over in bochten en hij voelt niet zo stabiel aan, vooral onder invloed van zijwind. Een 1,2 TSi haalt 1 op 11, een 1,4 komt ongeveer op hetzelfde uit. Bij een autobedrijf in Kamerik staat een spierwitte zevenpersoons ‘Turijn’ (2005, 267.000 km) voor € 4.940.

Waar moet je op letten bij de occasion?

De individuele bobines kunnen er wel eens mee stoppen, de motor loopt dan op drie cilinders en dat kàn dus vier keer terugkomen. Een kapotte bougiekabel heeft hetzelfde effect. Op zich zijn dat kleinigheidjes, net als een vastzittende overdrukklep op een turbo. Als dat laatste vaker voorkomt, kan het wel duur uitpakken. Juist bij een Caddy is het belangrijk dat de sleutels niet in de bagageruimte liggen, als de deuren op slot worden gedaan. Je komt er dan niet meer in, maar is dat wel de fout van de auto?

Welke occasion wordt het?

Het gaat om de ruimte, maar het gaat ook om een fijne, dagelijks bruikbare auto, waarin je als het even kan ook met plezier rijdt. De Volkswagen is net wat te utilitair, de Berlingo doet het stukken beter, maar we hebben een lichte voorkeur voor de Fiat Doblò.