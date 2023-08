Deel dit: Share App Mail Tweet

Albert maakte van een Daf-sloopauto zijn ‘Rode Vriendje’

Vroeger vertelde Albert Zwaagstra niet dat er thuis een Daf voor de deur stond. Maar zijn huidige 600 heeft zelfs een koosnaam. Hij bouwde zijn een Daf-sloopauto om tot zijn ‘Rode Vriendje’.

De eerste auto die we vroeger thuis hadden, was een Kever, maar die gaf alleen maar problemen. Toen deze auto met gesloten portemonnee geruild kon worden tegen een Daf 600, hoefde mijn vader niet lang na te denken. Voor veel mensen zou het een stap terug betekenen, maar voor mijn vader niet: die Daf reed tenminste.

De Daf betekende vrijheid

Het betekende vrijheid, vanuit Zaandam op bezoek kunnen bij de familie in Friesland. Ik weet nog wel dat we erin rondreden, ik zat op de lagere school. Als het daar over auto’s ging, vertelde je toen natuurlijk niet dat je vader een Daf had.

Ik ben zelf meer van de elektronica, maar toen ik deze Daf ruim tien jaar geleden op de pagina van de Daf-club te koop had zien staan, zag ik daar een mooi project in. Weer een 600 in de familie. De auto stond in het noorden van Zweden en was daar ooit nieuw verkocht. Er gingen wat enthousiaste mailtjes heen en weer, maar ineens was er geen contact meer met de verkoper. Een jaar later was er toch weer een bericht: of ik nog interesse had. Jazeker!

We spraken een prijs af en ik ben in de auto gestapt. Die hele reis was eigenlijk een gok: volgens het Zweedse weerbericht was het verstandiger om binnen te blijven, de auto stond al jaren buiten, op de foto’s zag je eigenlijk alleen een hoop sneeuw en het blok zat er los bij.

Veel werk

Een jaar lang heb ik elke dag na mijn werk aan de Daf gewerkt, het hele huis was Daf. In 2014 was de 600 klaar en zijn we ermee naar het Concours bij paleis Het Loo geweest. Er werd gevraagd of we wilden meedoen voor de prijzen en daar werden we tweede! Dat was wel een erkenning voor het werk.

Een kleinzoon van Huub van Doorne is daar nog naar de auto komen kijken. Hij was vol bewondering en dat was voor ons eigenlijk de eerste prijs. En tijdens het 60-jarig jubileum van de 600 heeft de auto een paar maanden in het museum in Eindhoven mogen staan. Het plezier dat we tot nu toe hebben gehad met de auto, is onvoorstelbaar.

Het is zó leuk om zo’n auto op te bouwen, je ziet het groeien onder je handen. En als je dan voor het eerst gaat rijden en de teller slaat weer uit en de kilometerstand loopt weer op, dan geeft dat zoveel voldoening.

Regelmatig op pad met de Daf

We gaan nu nog regelmatig met ons rode vriendje op pad en blijven dan meestal in Noord-Holland. Op de snelweg heb je niets te zoeken, anderen schatten je snelheid verkeerd in. Maar op binnenwegen is het zó leuk om met zo’n ding te rijden. Ik heb eens bij het monument op de Afsluitdijk gestaan met de Daf en ben gewoon op een afstandje gaan kijken.

Mensen lopen er omheen, praten met elkaar en maken foto’s. Je ziet alleen maar emotie bij mensen die hem zien, als je niet uitkijkt, sta je de hele dag met mensen te praten. Mijn vader is er inmiddels niet meer, maar samen rijden, dat is gehaald. Ik zie hem er nog bij staan…