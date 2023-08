Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo vormde Lamborghini Urus basis voor de bizarre Huracan Sterrato | Sjoerds Weetjes 361

Gooi het Italiaanse woord Sterrato in Google Translate en je ziet dat het ‘zandweg’ betekent. Jawel, de nieuwste telg van Lamborghini’s Huracan-familie heet zandweg. Niet zonder reden, want het is op een ‘sterrato’ waar de allernieuwste Huracan-variant werd bedacht.

De Lamborghini Huracan Sterrato is Lambo’s allernieuwste variant van de Huracan, die al in tientallen uitvoeringen is uitgebracht. Maar zonder twijfel is de Huracan Sterrato de meest spraakmakende, de meest excentrieke, de meest bijzondere en tot op zekere hoogte ook de meest unieke. Lamborghini heeft voor de Huracan Sterrato gebroken met alle kernwaarden van zijn V10-sportwagen. Hoe dat zit legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De Lamborghini Huracan Sterrato

Sjoerd legde de hand op de allereerste Huracan Sterrato voor de Nederlandse markt. Er volgen nog enkele exemplaren, maar dit is nummer één. In enkele omringende landen levert de fabrikant de ruige Huracan al uit, zodat de landen in de Benelux nu allemaal bediend zijn. In totaal zullen er wereldwijd 1499 stuks de geplaveide weg op gaan.

Nu ja, ongeacht het wegdek, de Lamborghini Huaracan Sterrato laat zich niet door een zandpad, gravel of waterbak afschrikken. Hij heeft vierwielaandrijving, zoals de meeste Huracan. Maar hij biedt meer om ook serieus offroad te gaan. Dat legt Sjoerd je in deze video uit, al blijkt ook dat het geen Dakar-rally kandidaat is.

Wat heeft de Lamborghini Urus ermee te maken?

De Lamborghini Huracan Sterrato is misschien wel een typische Lamborghini. Een model dat je niet van Ferrari, McLaren of Aston Martin verwacht. Hij is ruig, exceptioneel en ondeugend. Hoe de Sterrato tot stand kwam, hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Wat heeft de Urus ermee te maken? Wie gaf goedkeuring voor het project? Waar doen de banden aan denken? Hoe is de Sterrato aangekleed? Allemaal vragen waarop Sjoerd een antwoord geeft.

