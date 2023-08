Deel dit: Share App Mail Tweet

Schakelen in een EV: Hoe werkt de transmissie in een elektrische auto?

Elektrische auto’s zijn voor velen nog nieuw en roepen veel vragen op. In dit artikel geven we antwoord op veel van die vragen met betrekking tot transmissies van elektrische auto’s. Hoe werkt bijvoorbeeld een transmissie in een elektrische auto?

Eerder gingen we ook al in op verschillende soorten accu's en elektromotoren. Binnenkort nemen we je in Autovisie Magazine mee naar een van de belangrijkste accufabrieken ter wereld!

Schakelen is niet nodig

Omdat een elektromotor in staat is om zijn maximale koppel reeds vanaf stilstand te produceren en over het gehele toerenbereik een hoog vermogen te leveren, is de noodzaak voor een transmissie met meerdere versnellingen in de meeste gevallen afwezig. Vrijwel alle EV’s maken gebruik van één enkele reductieversnelling, waardoor de transmissieverliezen erg laag zijn.

Eén- of tweetraps transmissie

Het is wel zo dat een elektromotor niet bij elk toerental even efficiënt is, maar de wrijvingsverliezen en het extra gewicht en volume van een transmissie met meerdere versnellingen wegen niet op tegen het voordeel om een elektromotor altijd rond zijn optimale toerental te kunnen laten draaien. Bij het kiezen van de juiste enkele overbrengingsverhouding moet een compromis worden gesloten tussen topsnelheid, acceleratievermogen en het snelheidsbereik waarin de motor maximaal efficiënt is. Reden waarom veel EV’s zijn begrensd op circa 150 kilometer per uur.

De Porsche Taycan en daarvan afgeleide Audi zijn momenteel de enige EV’s met een tweetraps versnellingsbak. Dit vanwege een buitengewoon eisenpakket dat zowel razend-snelle acceleratie als een topsnelheid van 260 kilometer per uur én een betrekkelijk laag verbruik op hogere snelheden vereist.