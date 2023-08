Deel dit: Share App Mail Tweet

Is dit de nieuwe Honda NSX?

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Na benzine en hybride volgt elektriciteit, zou je denken. Toch is het nog niet zeker of de derde generatie Honda NSX (als EV) komt. Maar er is hoop! Acura, het zustermerk van Honda, laat nu een conceptcar zien die toekomst van de sportauto kan betekenen.

De eerste generatie NSX had een aandrijflijn die bestaat uit een 3,0-liter V6. De tweede generatie kreeg ook een V6 maar met een slagvolume van 3,6 liter en geholpen door drie elektromotoren.

De nieuwe Honda NSX

Al eerder waren er geruchten dat Honda niet met de NSX zou stoppen. Sterker nog, Acura liet in 2021 weten bezig te zijn met de volgende generatie sportwagens voor een geëlektrificeerd tijdperk. En laat dat nou precies zijn wat deze Performance Electric Vision Design Study concepcar is.

Acura zegt nog niet of er duidelijke plannen zijn om de conceptcar uiteindelijk echt in productie te laten gaan, maar geeft wel aan het aanbod ‘prestatie-EV’s’ uit te willen breiden. Nu heeft het merk enkel de ZDX aangekondigd, een performance-SUV met 500 pk.

Het design van de conceptcar zou in ieder geval een nieuwe Honda NSX kunnen zijn, al lijkt het ontwerp meer op een extreme hypercar dan een supercar.

De toekomst van de Honda NSX blijft vooralsnog onduidelijk, maar er is dus een klein beetje hoop op een nieuwe generatie.