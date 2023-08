Deel dit: Share App Mail Tweet

Hieraan kun je zien dat de Fisker Alaska typisch Amerikaans is

De man achter de Fisker Alaska komt uit Denemarken, maar de elektrische pick-up zelf is typisch Amerikaans. En dat je kun je op bijgaande foto’s meteen zien…

De naam Fisker kennen we in Nederland vooral van de Karma, een elektrische auto met range extender, die tien jaar geleden even heel populair was doordat hij voordeel had van onze bijtellingsregels.

Fisker Alaska in 2025

Fisker ging in 2014 failliet en maakte twee jaar later een doorstart. Sindsdien komt er zo af en toe nieuws uit het bedrijf van Henrik Fisker. Zo is de levering van de Ocean, een elektrische SUV, recent begonnen en staat deze Alaska op de rol voor 2025.

Elektrische pick-ups

Hij is een elektrische pick-up, zoals er in de Verenigde Staten zoveel op de markt zijn en komen. Ze hebben daar al de Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV en de Rivion R1T. In de nabije toekomst komen daar nog veel meer bij.

Denk aan de Chevrolet Silverado EV, de GMC Sierra EV, de Ram 1500 EV en de Tesla Cybertruck. Die laatste werd al in 2019 onthuld en zou eind 2023 eindelijk op de markt komen. Al houden we bij Tesla altijd een slag om de arm.

Geen full-size, maar mid-size

Overigens valt de Fisker Alaska in een andere klasse dan de hierboven genoemde trucks. Met zijn lengte van 5,30 meter is hij een stuk ‘korter’ dan bijvoorbeeld de Ford F-150 Lightning, die net niet de 6 meter aantikt.

In de Verenigde Staten noemen ze de Alaska dan ook geen full-size, maar een mid-size truck. In die klasse opereren onder meer de Chevrolet Colorado, Ford Ranger, GMC Canyon, Honda Ridgeline, Nissan Frontier en Toyota Tacoma.

Grootste bekerhouder

Een pick-up is natuurlijk al typisch Amerikaans, maar Fisker gaat nog een stapje verder. Het merk monteert in het interieur, naar eigen zeggen, de grootste bekerhouder ter wereld. Nog zoiets opmerkelijks, de Alaska heeft een opbergplek voor een cowboyhoed. Yeehaa!!

Praktisch is het model ook. Hij heeft een frunk (een bagageruimte in de neus) en een scheidingswand tussen de cabine en de laadbak die kan worden geopend, zodat er nog langere ladingen kunnen worden meegenomen.

Twee varianten Fisker Alaska

Fisker is nogal van de uitgesproken claims, want het bedrijf beweert niet alleen dat de Alaska de lichtste elektrische pick-up wordt, maar ook dat hij het meest duurzame productieproces heeft.

Er komen twee varianten van de Fisker Alaska, met een 75 of 113 kWh-batterij. De eerste komt zo’n 370 kilometer ver, de tweede is pas na 547 kilometer buiten adem. Beide uitvoeringen hebben een NACS-aansluiting en kunnen laden bij Tesla Superchargers.