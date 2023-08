Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Ford Mustang GTD maakt gehakt van Porsche 911 GT3 RS

Ford trekt het doek van de Mustang GTD, een brute sportwagen die gehakt moet maken van bijvoorbeeld een Porsche 911 GT3 RS. Dit is een raceauto voor de straat en het circuit!

GTD betekent niet dat het een sportieve diesel met viercilinder is, maar een echte racer gebaseerd op de Ford Mustang GT3-auto. Desondanks is-ie straatlegaal en daarmee direct de bruutste straat-Mustang die je op dit moment kan kopen.

Ford Mustang GTD is bruutste ooit

Onder de motorkap ligt natuurlijk een V8 met een slagvolume van 5,2 liter. Met behulp van een supercharger biedt de Porsche 911 GT3 RS wat vermogen betreft in ieder geval geen concurrentie. De Amerikaanse krachtbron levert zo’n 800 pk (de Porsche 525 pk). De toerenbegrenzer grijpt pas in bij 7.500 toeren per minuut en met het titanium uitlaatsysteem van Akrapovič kan je de hele buurt wakker maken.

De Ford Mustang GTD is dan ook niet gemaakt om door een woonwijk te rijden, op het circuit is waar deze geweldenaar thuishoort. Met koolstof keramische remmen en een achttraps automaat met dubbele koppeling, kan de Amerikaan het de Porsche 911 GT3 RS nog wel eens heel lastig maken op een rondje Nürburgring.

Het is namelijk niet alleen brute kracht. Ford heeft slim nagedacht over de balans van de Mustang GTD. Door de versnellingsbak bij de achteras te monteren is de gewichtsverdeling nagenoeg ideaal. Daarbij is het woeste paard voorzien van in hoogte en hardheid verstelbare dempers, die in track mode de auto bijna 40 millimeter dichter bij het asfalt brengen.

Duurder dan een Porsche 911 GT3 RS

De Ford Mustang GTD is een heerlijke liefhebbersauto die je ook op weg naar het circuit kan rijden. Tenminste, als je heel vermogend bent.

De bruutste Ford Mustang heeft in de Verenigde Staten een prijskaartje van 300.000 dollar. Als je ‘m in Nederland zou willen rijden, dan is-ie dus duurder dan een Porsche 911 GT3 RS (zo’n 350 mille). De auto is tussen eind 2024 en begin 2025 verkrijgbaar in Amerika. De oplage is beperkt. Hoeveel er exact gebouwd worden is onduidelijk.