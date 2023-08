Deel dit: Share App Mail Tweet

Zie hoe de ex-supercar van Lewis Hamilton crasht in een tunnel

Afgelopen week zagen we de eerste beelden van een Pagani Zonda 760 LH die volledig in puin lag. Het bleek om de oude auto van Lewis Hamilton te gaan, die inmiddels een nieuwe eigenaar heeft gevonden. Nu zijn er zelfs beelden van de crash met de supercar.

De Pagani Zonda 760 LH is een erg exclusieve en listige auto. Zo reed Hamilton eerder al geschade met dezelfde auto.

EX-supercar Lewis Hamilton crasht

De eigenaar van de oude Pagani Zonda 760 LH van Lewis Hamilton had de auto niet onder controle. Bij het inrijden van een tunnel drukt de bestuurder op het gaspedaal waarna de supercar al snel zijn neus richting de muur keert. Vergeet bij het kijken van de tiktok-video niet het geluid aan te zetten. De reactie van de vrouw van de dashcammer is hilarisch.

Hoewel de schade aan de auto groot is, en het ongetwijfeld een fortuin kost om de ex-supercar van Lewis Hamilton weer te herstellen, stapt de bestuurder gelukkig ongedeerd uit.

Een bijzondere Pagani Zonda

Van de Pagani Zonda 760 LH zijn er naar schatting slechts vijf gebouwd. ‘LH’ staat voor Lewis Hamilton. De auto is op verzoek van de Formule 1-coureur gemaakt.

Onder de motorkap ligt een 7,3-liter V12 die afkomstig is van Mercedes-AMG. De krachtbron levert 760 pk. Dit vermogen en het lage gewicht van 1220 kilogram maken het een extreem snelle en listige auto om te rijden. Met een sprint van 0 naar 100 kilometer per uur van 2,6 seconden en een topsnelheid van 350 kilometer per uur is de Lewis Hamilton-supercar extreem snel. Dat Pagani’s meer zijn dan extreem snelle auto’s, vertelt Sjoerd van Bilsen je in onderstaande video met de Huarya.