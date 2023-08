Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de duurste nieuwe auto ter wereld

De duurste nieuwe auto ter wereld is niet afkomstig van een sportief merk als Bugatti of Koenigsegg. Rolls-Royce ontwikkelt met hun coachbuild-programma de smaragd onder de luxebolides.

Coachbuilding is een belangrijke bezigheid van het Britse merk. Als je een Cullinan, Ghost of Phantom te burgerlijk vindt, kan je een auto volledig zelf laten ontwikkelen door de fabrikant.

De duurste auto ter wereld

Rolls-Royce onthulde eerder al een Boat Tail, destijds de duurste nieuwe auto. Deze La Rose Noire Droptail is nog iets duurder.

De Rolls-Royce La Rose Noire Droptail heeft naar verluidt een prijskaartje van meer dan 32 miljoen dollar (29,37 miljoen euro). De exacte prijs communiceert het merk niet.

Wie de eigenaar is van de bolide is, wordt ook niet bekendgemaakt. Het zou gaan om een echtpaar uit een wereldwijd bekende familie met banden in Frankrijk.

Vier uitvoeringen van de Rolls-Royce

Hoewel de duurste nieuwe auto ter wereld erg uniek is, worden er meer exemplaren gemaakt van de Droptail gemaakt. De open Rolls zal er in vier uitvoeringen komen.

Deze versie is gebaseerd op een zwarte Baccara roos, een bloem die belangrijk is voor de familie en met name de moeder van de koper. De kleur van de auto lijkt dan ook op die bloem en is donkerrood met zwarte details.

Wat erg opvalt, is het interieur van de duurste auto. Zo vind je in het dashboard, gemaakt van 1603 stukjes houtfineer, een horloge van Audemars Piquet. Zo’n Royal Oak heeft al gauw het prijskaartje van een nieuwe Volkswagen Passat.

De tweezitter is opgetrokken uit een monocoque van staal, carbon fibre en aluminium. De achterschermen zijn de grootste koolstofvezelonderdelen die Rolls-Royce ooit op een auto heeft geplaatst. Dat er op niets bespaard is, bewijst ook de aandrijflijn.

De Rolls-Royce La Rose Noire Droptail heeft een 6,6-liter V12 in de neus die goed is voor 600 pk en 840 Nm aan koppel. Vermogen is echter niet waar het om draait. Het zijn de zijdezachte eigenschappen van de krachtbron die perfect passen bij de luxe cabrio en duurste auto ter wereld.