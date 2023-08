Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de 10 duurste en goedkoopste gemeentes om jouw elektrische auto op te laden

Net als tanken is het laden van je elektrische auto op sommige plekken duurder dan op andere. Independer zet de prijzen op een rijtje en zoekt uit wat de duurste provincie is.

Wat je per kWh moet betalen, hangt sterk af van de gemeente. Zo blijkt uit het onderzoek dat je tot maar liefst 35 eurocent per kWh meer kan betalen in de duurste gemeente ten opzichte van de goedkoopste. De genoemde bedragen zijn gemeten bij openbare laadpalen. Snelladers zijn immers veel duurder om je EV aan op te laden.

Dit zijn de 10 duurste gemeentes om je elektrische auto op te laden

Je elektrische auto opladen? Deze gemeentes kan je het best mijden als je de keuze hebt.

Prijs per kWh (Gemiddeld) Gemeente Provincie € 0,60 Terschelling Friesland € 0,59 Utrecht Utrecht € 0,57 Súdwest-Fryslân Friesland € 0,56 Woudenberg Utrecht € 0,56 Wijk bij Duurstude Utrecht € 0,53 Borger-Odoorn Drenthe € 0,52 Eemsdelta Groningen € 0,52 De Bilt Utrecht € 0,52 Texel Noord-Holland € 0,52 Blaricum Noord-Holland

De duurste gemeente om jouw elektrische auto op te laden is Terschelling. Per kWh betaal je aan de openbare laadpaal gemiddeld 0,60 euro. Ook in Utrecht is het opladen van je elektrische auto doorgaans duur gevolgd door Súdwest-Fryslân.

Goedkoopste

In vergelijking met de dure gemeentes zijn deze tien gemeentes om je elektrische auto op te laden erg goedkoop. In Nederland betaal je gemiddeld zo’n 0,39 euro per kWh aan de openbare laadpaal. In deze gemeentes is het laden veel goedkoper.

Prijs per kWh (Gemiddeld) Gemeente Provincie € 0,25 Losser Overijssel € 0,25 Staphorst Overijssel € 0,25 West Maas en Waal Gelderland € 0,26 Hof van Twente Overijssel € 0,26 Tiel Gelderland € 0,26 Olst-Wijhe Overijssel € 0,26 Westervoort Gelderland € 0,26 Overbetuwe Gelderland € 0,26 Maasdriel Gelderland € 0,26 Rheden Gelderland

Het goedkoopst je elektrische auto opladen kan in de gemeentes Losser, Staphorst en West Maas en Waal. De prijzen in de gehele top 10 goedkoopste gemeentes liggen niet ver uit elkaar.

Tips om je elektrische auto goedkoper op te laden

Naast verhuizen, kan je aan je gemeente weinig veranderen. Er zijn echter andere tips om je elektrische auto goedkoper op te laden. Zo is thuisladen vaak goedkoper, als dit mogelijk is. Een andere goede tip is: vermijd vooral ondergrondse parkeerplaatsen. Daar ben je gemiddeld 16,8% duurder uit dan elders in de gemeente.