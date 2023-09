Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijk Mengsel: 4 gadget om je leven makkelijk (en goedkoop) te automatiseren

In de rubriek Rijk Mengsel tippen we je over spullen die petrolheads hebberig maken. Dit deel met vier ggadgets die je leven gemakkelijk automatiseren.

Een steeds groter deel van de auto’s heeft geen handmatige versnellingsbak meer. Schakelen is echter niet het enige dat steeds meer automatisch gaat.

Vier gadget om je leven te automatiseren

Het hele leven wordt steeds geautomatiseerder. Deze gadgets zijn voor mensen die liever lui dan moe zijn.

Google Nest mini

Een van de handigste gadgets om aan je leven toe te voegen, is een Google Nest mini. Door de kleine speaker kan je allerlei slimme apparaten middels je stem bedienen.

Daarbij is het mogelijk om bijvoorbeeld afspraken in je agenda zetten, muziek aan zetten en iemand te bellen zonder je een telefoon aanraakt. Dit is echter nog niet alles dat zo’n slim bedieningsapparaat kan. Het kleine apparaatje kan ervoor zorgen dat je hele leven een stuk geautomatiseerde verloopt. Helemaal als je meer smart-apparaten koppelt.

2. Wallbox Pulsar Plus

Een van de nuttige functionaliteiten van zo’n Google Nest is dat je jouw elektrische auto via stembediening kan laten starten en stoppen met opladen. Tenminste, als je thuis een laadpunt hebt die met de instructies van Google om kan gaan, zoals deze Wallbox Pulsar Plus.

Heb je een zonnepanelen of een dynamisch energiecontract. Dan kan je het laden starten wanneer de stroom gratis of erg goedkoop is vanuit je luie stoel. De Wallbox is ook zonder Google Nest te bedienen via je telefoon of laptop. Deze laadpaal kan zichzelf dus terugverdienen!

3. Slimme stekker

Niet ieder apparaat is te bedienen middels je telefoon of via een slim systeem als Google Nest. Met deze slimme stekker maak je eenvoudig ieder apparaat een stuk slimmer.

De stekker verbindt namelijk met wifi waardoor je op afstand het stopcontact uit kan zetten. Hierdoor worden veel apparaten op afstand te bedienen met je telefoon of via je stem met de Google Nest, bijvoorbeeld een oude lamp of een airco. Daarbij is de stekker een stuk goedkoper dan veel slimme apparaten.

4. Bold Smart Lock

Veel auto’s kan je al openen en starten zonder de sleutel, maar vaak moet je de deur van je huis nog wel handmatig openen. Een beetje ouderwets toch? Met een smart lock kan je jouw deur openen met Google Nes, een telefoon of gewoon met een pincode.

Het slot past in het cilinderslot van een normale voordeur. Het is niet alleen handig dat je nooit meer je sleutel kan vergeten en je deur nooit meer op slot hoeft te draaien. Het is ook praktisch dat het slot op afstand te openen is, bijvoorbeeld voor de schoonmaker als je op vakantie bent. Een handige manier van automatiseren!

