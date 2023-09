Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel Nederlanders hebben daadwerkelijk een Porsche 911

Een Porsche 911 staat op het verlanglijstje van menig autoliefhebber. Maar hoeveel Nederlanders kunnen zichzelf daadwerkelijk 911-eigenaar noemen?

Vrij veel, zo blijkt als wij het kentekenregister van de RDW induiken. Niet vreemd, aangezien de Duitse sportwagen al sinds de jaren zestig op de markt is.

53.807 Porsches in Nederland

In Nederland staan momenteel bijna 54.000 Porsches op Nederlands kenteken. Naast de welbekende Porsche 911, zijn het de Cayenne en de Macan die de dienst uitmaken.

SUV-fabrikant worden, bleek een gouden zet voor de Duitse autobouwer. Hoewel de Macan pas sinds 2014 meedoet en de Cayenne sinds 2003, behoren de SUV’s tot de populairste modellen van het merk. Nederland kent 10.675 Porsche Cayennes en 4.582 Macans.

Aantal Nederlanders met een Porsche 911

Toch verbleken deze cijfers bij de 21.290 Porsche 911’s die ons land rijk is. Dat betekent uiteraard niet dat Nederland ook zoveel 911-eigenaren kent. Er zijn immers verzamelaars met verschillende 911’s in de schuur (zoals deze bijzondere offroad-variant), maar het getal geeft wel een goede indicatie.

Met enige teleurstelling melden we dat een derde van alle Porsche 911-modellen in een ietwat saaie grijze kleur gespoten is. Daarmee is het de meestvoorkomende lakkleur, gevolgd door zwart (27,9 procent) en blauw (15,2 procent).

Porsche 911 Turbo S opvallend populair

De 911 Carrera blijkt met een aandeel van 17 procent de populairste uitvoering, gevolgd door de Carrera 4S (14 procent) en de Carrera S (8,4 procent). Opvallend is dat de Porsche 911 Turbo S (4,7 procent) op plek vier staat. Aan de huidige Turbo S hangt namelijk een prijskaartje van minimaal 320.000 euro. Echter geldt ook hier dat het om oudere exemplaren kan gaan. Van de GT3 RS rijden in Nederland 268 stuks rond en van de GT2 RS 44.

