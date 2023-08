Deel dit: Share App Mail Tweet

Zeldzamer dan Ferrari? Zoveel Lamborghini-bezitters telt Nederland

Hoewel de Lamborghini Urus dienst doet als absolute verkooptopper van het merk, is de super-SUV zeker geen dagelijkse verschijning. Dat roept bij ons de vraag op hoeveel Lambo’s er eigenlijk rondrijden in Nederland.

Recent informeerden we je al hoeveel Rolls-Royce-eigenaren Nederland telt. Daarnaast schreven we in dit artikel over het aantal Ferrari’s in ons land en het populairste model van de fabrikant uit Maranello. Maar vandaag hebben we het dus over dat andere Italiaanse sportwagenmerk: Lamborghini.

Aantal Lamborghini’s in Nederland

Een duik in het kentekenregister van de RDW leert ons dat er slechts 773 Lamborghini’s in Nederland geregistreerd zijn. Fors minder dan het aantal Ferrari’s in ons land. Van Lamborghini’s aartsrivaal rijden hier maar liefst vijf keer zoveel auto’s rond.

De gemiddelde catalogusprijs van al deze auto’s bedraagt iets meer dan 384.000 euro en gemiddeld hebben ze 572 pk. Met beide cijfers overtreft het merk Ferrari.

Populairste kleur en model

Maar waar Ferrari’s voornamelijk in het rood besteld worden, is Lamborghini een stuk saaier. Een kwart van alle Lambo’s is zwart, waarmee het de populairste kleur is. Zwart wordt op de voet gevolgd door het minstens zo saaie grijs (23,9 procent), geel (11,4 procent) en blauw (10,7 procent).

Het is geen verrassing welk model het meest in trek is. Bijna een derde van alle Lamborghini’s die in Nederland rondrijden, is een Urus. Tja, de markt smacht nou eenmaal naar SUV’s. Wie de verkoopcijfers van het merk in de gaten houdt, weet dat de Huracán het grootste verkoopsucces was voordat de Urus ten tonele verscheen. De sportwagen is dan ook het op één na meest voorkomende model met een aandeel van 20 procent. Daarna volgen de Gallardo (17 procent), Aventador (12 procent), Murcielago (4,8 procent) en Diablo (3,4 procent).