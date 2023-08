Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Porsche 914 twintig keer (!) zoveel kost als normaal

De 914 is een van de minst geliefde Porsches, al begint daar langzaam verandering in te komen. Op gaspedaal.nl schommelen de prijzen zo rond de 20.000 euro gemiddeld. Wat is dan de reden dat deze Porsche 914 het twintigvoudige kost?

De Porsche 914 – ook wel Volkswagen-Porsche 914 genoemd – werd gebouwd van 1969 tot 1976. Hij was er alleen als tweepersoons met targadak en werd altijd aangedreven door een boxermotor: een viercilinder van Volkswagen of een zescilinder van Porsche.

Porsche 914 was een bijzonder groot succes

Hij werd door Porsche ontwikkeld voor eigen gebruik, als vervanger van de 912, maar ook om verkocht te worden door Volkswagen, dat op zoek was naar een model dat de plek van de Karmann-Ghia kon innemen.

In de VS werd de 914 op de markt gebracht onder de merknaam Porsche. In Europa kennen we hem vooral als Volkswagen-Porsche. De 914/4 was een groot succes, met meer dan 118.000 verkochte exemplaren. De 914/6 was bijna net zo duur als een 911T en kwam niet verder dan ruim 3000 stuks.

Lang werd er een beetje lacherig gedaan over de 914, maar inmiddels is er sprake van meer waardering. Dat zal alleen nog maar toenemen door deze spectaculaire restomod van Fifteen Eleven Design.

Zescilinder boxermotor uit de 986 Cayman

Hij is verregaand gemoderniseerd, met een handgeschakelde zesbak en de 3,4-liter zescilinder boxermotor uit de Porsche 987 Cayman S. Fifteen Eleven Design spreekt over 3,8-liter, dus het blok zal vast opgeboord zijn, met als resultaat een vermogen van tussen de 380 en 400 pk (was 320).

Verder zijn delen van de wielophanging van de Cayman overgezet op de 914 en ook is hij uitgerust met verstelbare Reiger-dempers. Opmerkelijk is dat de 914 nu een racebenzinetank heeft met FIA-goedkeuring. De geventileerde schijfremmen komen van Brembo.

Niet mechanisch meer, maar drive-by-wire

En daar houdt het niet bij op. Er zit geen mechanische verbinding meer tussen het gaspedaal en de motor. De Fifteen Eleven Design 914 is drive-by-wire. Ook staat hij op 18-inch Fuchs-wielen en heeft-ie een op maat gemaakt uitlaatsysteem van roestvast staal.

Zelfs de carrosseriedelen zijn niet standaard. De koets van de 914 is opgetrokken uit koolstofvezel en een stuk breder geworden, met op het kofferdeksel een kleine ducktailspoiler en op de neus nieuwe LED-koplampen.

De prijs van deze Porsche 914 is niet mals

Wil je een 914 van Fifteen Eleven Design, dan mag je helemaal zelf bepalen welke kleuren en materialen worden gebruikt. Daar betaal je uiteraard wel voor, want met een vanafprijs van omgerekend 400.000 euro is de klassieke sportwagen allesbehalve betaalbaar.