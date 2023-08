Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Porsche Boxster – problemen, uitvoeringen en prijzen

De Porsche Boxster is een instapmodel met de kwaliteiten van een topmodel. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

‘Halve 911, hele Porsche’ kopt Autovisie in 2011 over de nieuwe Porsche Boxster. Nog meer dan zijn voorgangers ontstijgt de 981-reeks aan zijn imago van instapmodel. In veel opzichten is de open tweezitter een betere en leukere sportauto dan zijn befaamde grote broer 911.

Carrosserie Porsche Boxster

De derde generatie Boxster is 4,37 meter lang en helemaal nieuw. De vlakker geplaatste voorruit, grotere spoorbreedte en scherper getekende lichtunits zorgen voor een krachtige uitstraling. Andere noviteiten zijn een softtop die in negen seconden opent of sluit en een uitschuifbare achterspoiler. De aluminium-staalhybride bouwwijze verlaagt het gewicht.

Bi-xenon koplampen met Porsche Dynamic Light System, SportDesign-details, stickersets en verschillende (sport-)uitlaatsystemen zijn fabrieksopties. Na de Boxster en Boxster S volgen de Boxster GTS en de lichtgewicht Boxster Spyder met handbediende kap. Een niet goed werkende elektrische kapbediening ligt meestal aan defecte sensoren of microschakelaars. Verkeerde schoonmaakmiddelen kunnen de kunststof koplampen onherstelbaar beschadigen. Wees verder alert op mogelijke oude aanrijdingsschade.

Interieur Porsche Boxster

De 981 biedt meer binnenruimte, meer hoofdruimte en een nog betere zitpositie dan de uitgaande Boxster. Het nieuwe dashboard omvat een instrumentarium met drie ronde meters en een 4,6-inch kleurendisplay.

De middenconsole biedt plaats aan een groot aanraakscherm en is rijkelijk met knoppen bedeeld, zeker als de eerste eigenaar zich met de optielijst heeft uitgeleefd. De personalisatiemogelijkheden zijn groot. Er is keuze uit verschillende sportstoelen en sportsturen, stuur- en stoelverwarming, het Sport Chrono-pakket, Porsche Communication Management, Bose of Burmester audio, adaptive cruise control en parkeerhulp met camera aangevuld met leer, alcantara, contrasterende kleuren voor bekleding, gordels en tellerplaten en Porsche Exclusive maatwerk. In de Boxster Spyder draait alles om minimalisme en gewichtsbesparing. Naast ontbrekende geluiddemping heeft de Spyder koolstofvezel kuipstoelen met alcantara bekleding en trektouwtjes in plaats van deurgrepen. De aircocondensor is van de Boxster is gevoelig voor steenslag. Check of de airco goed werkt.

Motor

Porsche tornt bij deze generatie gelukkig (nog) niet aan het middenmotorconcept met watergekoelde atmosferische zescilinder boxermotoren. Alle motoren hebben directe inspuiting en variabele klepbediening.

De Boxster heeft een nieuwe 2,7-liter motor (265 pk, 280 Nm). De Boxster S heeft een 3,4-liter motor (315 pk, 360 Nm). De Boxster GTS heeft een sterkere 3,4-liter motor (330 pk, 370 Nm). De Boxster Spyder deelt zijn 3,8-liter motor (375 pk, 420 Nm) met de 911 Carrera S en de Cayman GT4. Met het sportuitlaatsysteem klinken de zescilinders het smakelijkst. Bij een occasion is een sluitende en verifieerbare onderhoudshistorie cruciaal. Motorisch staat de 981-serie als degelijk bekend. Controleer of de radiateurs en leidingen van het koelsysteem schoon zijn en in goede staat verkeren.

Transmissie Porsche Boxster

De Boxster combineert achterwielaandrijving met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zeventraps PDK-transmissie met dubbele koppeling en stuurbediening. Het Sport Chrono-pakket voegt actieve versnellingsbaksteunen en een Sport Plus-rijmodus toe. Sport Plus scherpt de gaspedaalrespons, de besturing en de schakelkarakteristiek van de PDK-transmissie aan.

In combinatie met PDK zijn ook een automatische tussengasfunctie en Launch Control beschikbaar. Controleer een auto met PDK of de transmissie zonder aarzeling schakelt en of oliewissels volgens fabriekvoorschrift zijn uitgevoerd. Intensief Launch Control-gebruik kan de levensduur van de transmissie inkorten.

Wielophanging

De 981 heeft een rondom onafhankelijke wielophanging. Samen met de grotere wielbasis en spoorbreedte zijn de rijeigenschappen nog beter dan voorheen. Wel communiceert de nieuwe elektromechanische stuurbekrachtiging minder duidelijk dan de oude hydraulische stuurinstallatie. De Boxster heeft standaard geperforeerde remschijven.

De Boxster S heeft een vergroot remsysteem. Aanvullend levert Porsche lichtgewicht koolstofvezelkeramische remmen (PCCB), elektronisch geregelde schokdempers (PASM) en Porsche Torque Vectoring (PTV) met mechanisch sperdifferentieel. De Spyder heeft een 20 mm verlaagd sportonderstel en een directere stuuroverbrenging. Wielmaten beginnen bij 18-inch en eindigen bij 20-inch.

Welke moet ik hebben?

Een passende motorisering en uitvoering kiezen is bij deze Boxster eenvoudiger dan ooit. De 2.7 met handbak is een mooi uitgebalanceerde sportauto. Bijbetalen voor de PDK-transmissie, een sterkere motorisering en meer fabrieksopties is nooit een slecht idee. De Boxster S heeft de beste balans tussen prijs en prestaties.

Naast de Boxster (2.7, enkele uitlaat) is er keuze uit de de Boxster S (3.2, vergroot remsysteem, dubbele uitlaat), de Boxster GTS (3.4, sportuitlaat, bi-xenon, PASM, Sport Chrono, sportstoelen, alcantara) en de Spyder (3.8, lichtgewicht carrosseriedelen, handbediende kap, sportonderstel). Aanvullend zijn talloze optiepakketten en losse opties leverbaar.

Moet de Porsche Boxster het worden

De derde generatie Porsche Boxster is een briljante sportauto en een begeerlijke roadster ineen. De hoogstaande rijeigenschappen, standaard zescilinder boxermotoren en degelijke techniek maken de 981-reeks tot de meest begeerlijke Boxster tot nu toe.

Dankzij het lage gewicht en de handzame afmetingen is het een leukere rijdersauto dan een 911 uit dezelfde bouwperiode, die scherpte inwisselt voor meer comfort en meer luxe. Ook in vergelijking met opvolger 718 Boxster met viercilinder instapmotor is de 981 de leukere Porsche. Eigenlijk is het enige echte minpunt van de 981 zijn grote populariteit. Het occasionaanbod is klein en de prijzen zijn hoog. Voor wie de toegangsprijs kan betalen, is deze Boxster desondanks een geweldige aankoop.

📅 Tijdlijn Najaar 2011 – introductie Porsche Boxster en Boxster S (981) 2013 – RED 7, Boxster GTS 2014 – Boxster Spyder 2015 – Black Edition 2016 – introductie 718 Boxster (982)

Dit kosten ze

Op Gaspedaal.nl staan minder dan 20 exemplaren van de 981-reeks te koop. Prijzen starten bij iets minder dan 40.000 euro voor een Boxster 2.7 PDK met Sport Chrono-pakket (2012/168.000 km); een Boxster 2.7 met handbak (2012/119.000 km) kost 45.000 euro. De Boxster S PDK (2012/189.000 km) start bij 42.000 euro. Een Boxster S PDK met minder dan een ton ervaring (2014/95.000 km) kost minimaal 53.000 euro.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set 102,62

Remschijven voor, per set 231,28

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2, 235/40 ZR19 N0 (v), 198,89

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2, 265/40 ZR19 N0 (a), 234,89

Aircocondensor incl. droger, 152,83

Koppeling inclusief druklager, vanaf 253,18

Prijzen zijn internetprijzen voor een handgeschakelde Porsche Boxster 2.7 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf 650,-

Grote onderhoudsbeurt vanaf 850,-

Het onderhoudsinterval is 30.000 kilometer/2 jaar.

Pluspunten Porsche Boxster

+ (h)eerlijke sportauto

+ standaard zescilindermotor

+ uitgebalanceerd

+ waardevast

Minpunten Porsche Boxster

– duur in aanschaf