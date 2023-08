Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook Cupra Leon duizenden euro’s goedkoper

Vanochtend lieten we weten dat de Cupra Formentor een stukje goedkoper is geworden. Echter, niet alleen de SUV is in prijs verlaagd. Ook als je een Cupra Leon wil kopen, ben je duizenden euro’s voordelig uit.

Waar de Formentor een echt eigen model is van het merk, is de Leon nog steeds een sportieve versie van de Seat. In de basis is de auto identiek aan de Golf GTE. Dat het toch een wezenlijk andere auto is, zie je in deze video.

De Cupra Leon

In Nederland kennen we de Cupra Leon enkel als plug-in hybride. Net als bij de Formentor bestaat de aandrijflijn uit een 1,4-liter viercilinder die samen met een elektromotor 204 pk levert in het instapmodel. Dezelfde aandrijflijn kan ook 245 pk leveren.

In beide gevallen beschikt de Cupra Leon over een accupakket met een brutocapaciteit van 12,8 kWh. Hier kan je tot 61 kilometer volledig elektrisch mee rijden volgens de WLTP-meetmethode.

Dit kost de hatchback

De prijsverlaging van de Leon betekent dat de instapper (Essential) 42.990 euro kost. De Business met 204 pk is er vanaf 45.990 euro. Wil de versie met meer vermogen, dan ben je minimaal 48.490 euro kwijt. De meest uitgedoste Leon kost 50.990 euro.

Naast de normale Leon, maakt Cupra ook de Sporttourer goedkoper. De twee 204 pk-versies kosten 44.490 en 47.490 euro. De snellere varianten 49.990 en 52.490 euro.