Doei B-Klasse! Politie rijdt voortaan in de Ford Kuga en BMW X1

De Mercedes B-Klasse waarin de Nederlandse politie rijdt, moet binnenkort plaatsmaken voor de BMW X1 en de hybride Ford Kuga. Vanaf 2025 worden deze modellen ingezet als politieauto’s.

De afgelopen tijd testte de politie vier verschillende modellen van drie verschillende merken. De BMW X1 en Ford Kuga HEV kwamen als beste uit de test, en dus zijn de orderboeken van BMW en Ford nu iets dikker. Het is niet bekend welke andere kandidaten meestreden om de blauw-rode strepen. De X1 begint bij een kleine 50.000 euro, waar de Kuga enkele duizenden euro’s goedkoper is.

Elektrische auto’s op komst voor de politie

Uit angst voor leveringsproblemen, heeft de politie zijn bestelling van 1.100 voertuigen verdeeld over twee merken. Het blijft echter niet bij de Ford Kuga en BMW X1. Het wagenpark van de politie moet eind 2025 voor een derde bestaan uit elektrische auto’s. Er wordt nog onderzocht welke auto daarvoor het best geschikt is.

“We kiezen nu voor voertuigen op fossiele brandstoffen, maar na de zomer gaat de aanbesteding uit voor elektrische auto’s. De politie wil gaan verduurzamen en de CO2-uitstoot terugbrengen”, zegt Michel de Roos. Hij is voorzitter van de stuurgroep die gaat over de aankoop van de nieuwe auto’s.

Eisen aan nieuwe politieauto’s

De nieuwe (elektrische) auto’s moeten wel aan de nodige eisen voldoen. Allerbelangrijkst zijn de indrukken van testrijders. Die wegen voor 50 procent mee in het besluitvormingsproces. De prijs is met een weging van 30 procent ook een belangrijke factor en voor de overige 20 procent wordt gekeken naar de kwaliteit. Als de juiste EV gevonden is, wil de politie er (in kleinere stapjes) zo’n 500 aanschaffen.

Eerste uitvoeringen van de BMW X1 en Ford Kuga-politieauto’s kun je vanaf begin volgend jaar op straat tegenkomen. Na een testperiode in de praktijk kan de politie dan nog kleine aanpassingen laten doen. Vanaf 2025 zul je de nieuwe politievoertuigen veelvuldig tegenkomen.