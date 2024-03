Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische Hyundai Ioniq 5 N leuker dan menig sportieve benzineauto

De Hyundai Ioniq 5 N heeft de gave om zelfs de meest fanatieke petrolheads om te turnen tot elektroheads. Met 650 pk, fake motorgeluiden, een driftmodus en tal van andere tegenstrijdigheden is dit de leukste elektrische auto van het moment. Met afstand.

De Hyundai Ioniq 5 N is het eerste model van het sportlabel met elektromotoren en allesbehalve een slappe poging. Net als de i30 N en de i20 N behoort ook deze sportieve Hyundai direct tot de top van zijn klasse. Voor 73.995 euro levert het pretpakket een stuurmansauto met meerdere karakters. Een voorwielaangedreven hot hatch, een vierwielaangedreven time attack beest of een achterwielaangedreven driftmonster: hij kan het allemaal. Op papier, althans.

Grotere accu Hyundai Ioniq 5 N

De specificaties van de Hyundai Ioniq 5 N spreken voor zich. Hij heeft maximaal 650 pk en 770 Nm, sprint in 3,4 seconden naar 100 km/h en haalt maximaal 260 km/h. Met zijn 84 kWh accupakket heeft hij de grootste energieopslag van alle Ioniqs en is een range van 448 kilometer nodig. Dan moet de bestuurder zich wel inhouden en juist dat valt niet mee, want de Ioniq 5 N zit vol verleidingen.

Faken mag

De Hyundai Ioniq 5 beschikt namelijk over heel veel instelmogelijkheden. Je kunt zelf lekker gaan experimenteren door te schuiven met de aandrijfkrachten. Alles voor of alles achter is mogelijk met in totaal elf variaties.

Hij heeft onder de voorklep en onder de achterbumper en speaker om motorgeluiden uit te stoten, terwijl de inzittenden met acht luidsprekers worden getrakteerd op dezelfde vermakelijke klanken. Hartstikke nep, maar faken mag, zolang het wat toevoegt. Er is zelfs een virtuele achtbak met dubbele koppeling ingeprogrammeerd, waarmee de bestuurder echt kan schakelen. Inclusief tussengas, knallen in de niet bestaande uitlaten, een keiharde begrenzer en koppelopbouw in de ‘versnellingen’.

Trap tegen de koppeling in de Hyundai Ioniq 5 N

De liefhebber van spectaculair autorijden wordt bediend met een driftmodus, waarin de auto de sliphoek probeert te stabiliseren en met remingrepen op de voorwielen in combinatie met koppelsturing naar de vooras.

Left foot braking is mogelijk en er is zelfs een elektronische clutch kick om een drift perfect te kunnen timen. Hoe en of dat allemaal werkt in de praktijk zie je in deze video.

Prijs €73.995,- Maximaal vermogen 650 pk Koppel 770 Nm Acceleratie (0-100 km/h) 3,4 seconden Topsnelheid 260 km/h Accucapaciteit 84 kWh Actieradius 448 kilometer